又見小學外隨機砍人 這回是北京 遭辭退校保安砍傷5人

北京中關村第三小學外28日發生斬人案後，一名背着背囊的年輕傷者（左圖）躺在行人道；有家長抱住一名女學童（中圖）等待救援；滿臉鮮血的兇嫌隨後被棒球教練制伏（右圖），教練也中刀受傷。（視頻截圖）

中國再傳隨機砍人事件。北京海淀警方通報，28日15時20分許，海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，發生一起持刀傷人案件，造成五路人受傷，其中三名未成年人。唐姓犯罪嫌疑人（男，50歲）被當場控制，傷者及時送醫治療，無生命危險。警方通報並未披露兇嫌身分及犯案動機，但網上有訊息指兇嫌遭辭退，進而報復社會。

來源：und影音

根據社群媒體 「X」知名博主「李老師不是李老師」所發布消息，事發地在北京市海淀區中關村第三小學附近，一名五、六十歲的中年人持菜刀砍殺剛放學的小學生，現場多名孩子倒地。據稱，有三個孩子受傷，其中兩人傷得很重，一人捂頭的時候手指被砍斷了，到處都是血，還有家長坐在地上放聲大哭。

北京市海淀區中關村第三小學附近28日下午發生持刀傷人事件。（視頻截圖）

儘管警方通報未說明事故是發生在小學門口，不過，北京市級媒體「北京時間」稱，海淀區中關村第三小學28日放學時，一名男子持刀砍傷多名孩子和家長，隨後被學生家長制伏。有北京網民指出，三名受傷學童中有兩人傷勢嚴重；兩名大人傷者是家長和棒球教練，是制伏兇徒過程中受傷。

據了解，中關村第三小學地處中關村科技園核心，有四個校區。中關村聚集北京大學、清華大學等多所頂級學府，以及微軟 、百度 等科技企業，中關村三小被認為是當地中產家庭首選的名校。

另根據網上流傳訊息，兇嫌是遭辭退的中關村第三小學前保安員，用菜刀犯案報復。事件發生後，案發現場地面血跡雖已被沖洗乾淨，但周邊警察明顯增多，有警員拖警犬巡查。