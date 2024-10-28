在北京扛不住了 寶馬全球首家5S店倒閉、老闆失聯

寶馬全球首家5S店倒閉，老闆失聯。(取材自新黃河)

寶馬（BMW）全球首間5S店驚傳倒閉。北京星德寶汽車銷售服務有限公司近日閉店，並發通告稱「受整體經濟環境影響，面臨嚴重資金壓力」，終止BMW品牌授權。該公司員工、門衛及多名BMW車主表示，該公司員工工資已停發三個月，有數百位車主被拖欠訂金、權益，涉案逾100萬元人民幣（約14萬美元），星德寶老闆也失聯。業內人士擔心恐引發車商破產 骨牌效應。

「一覺醒來，這麽大的5S店都倒閉了，我充的保養錢、剩餘權益怎麽辦，是不是要作廢了？」談及此事，車主感到不可置信。據新黃河、第一財經報導，北京星德寶於2012年6月開業，總投資 超過3.2億元，是全球首家全新寶馬5S授權經銷商，曾號稱是亞洲乃至全球投資最大、最環保的汽車經銷店，閉店消息讓許多消費者感到不可置信。

連日來陸續有消費者爆料，北京星德寶跑路，交了上萬元訂金無法提車也不給退錢，此前在店內所充值的權益也全部作廢。據了解，星德寶維權群中已有超過200名消費者，其中多數是被拖欠訂金、權益，涉案超過百萬元。有車主說，星德寶9月份時就有40多人申請退訂金，那時門店內已十分蕭條，銷售基本上不賣車了，現在則是店裡一輛車也沒有了。

門店倒閉，受害的不只是消費者，還有員工。據報導，目前門店老闆已失聯，門店員工都已經離職。有不少星德寶老員工在想方設法維權，因為門店拖欠了他們兩、三個月工資沒發。

10月23日，星德寶門店張貼的一則通告顯示，北京星德寶受整體經濟環境影響，目前面臨嚴重資金壓力，為了更好地保護廣大客戶和員工的利益，集團正在積極尋求資金注入或其他集團託管的方案解決目前面臨的困境。寶馬品牌授權已於2024年10月20日終止，目前公司暫停新車及售後相關業務。

寶馬全球首家5S店倒閉，老闆失聯。(取材自新黃河)

星德寶的股東為北京中寶卓越國際貿易有限公司，後者隸屬於新加坡 G.A.集團，該集團是寶馬在中國的五大代理商之一，同時還代理了法拉利、保時捷、瑪莎拉蒂等豪車品牌。今年9月，寶馬宣布與G.A.集團解約，理由是「G.A.集團因經營不善導致資金鏈斷裂」。