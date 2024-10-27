資本管制、葡萄酒需求疲軟 中富豪夢碎、紛售法酒莊
中國超級富豪夢碎法國波爾多酒莊？經過十多年的搶購熱潮，許多中國投資人紛紛出售手中的波爾多（Bordeaux）酒莊，他們原本憧憬著優雅的法國生活和國內市場的良好收益，卻因為中國資本管制等原因退出市場。
中央社引述法新社報導，十多年前，許多中國富人，包括一些耀眼的電影明星，紛紛到法國名酒產地波爾多瘋狂收購酒莊，現在，拌合著波爾多美酒的中國投資者的天堂美夢幻滅了。其中許多人正在設法出手他們的酒莊。當然，也有一些不顧危機的投資者，因為「熱愛葡萄酒」而在堅持著。
報導指出，中國的資本管制、亞洲對葡萄酒的需求疲軟，以及低估經營法國酒莊的成本，都是使一度熱中於此的中國買家紛紛退場的原因。
早在2009年，拉圖拉甘酒莊（Chateau Latour Laguens）便成為首批被中國企業收購的波爾多（Bordeaux）酒莊，中企當時深信該酒莊的葡萄酒可以在中國國內市場帶來可觀收益。
法國西南部的其他200多座酒莊也陸續被收購。然而，許多酒莊近期正失去其中國籍東家。
法國當局今年5月沒收了海昌集團創始人、中國大亨曲乃杰於2010年代收購的9座酒莊，理由是他使用中國政府資金從事洗錢。
2022年，金兔、御兔、大羚羊和藏羚羊等中國業者取名的酒莊從波爾多地圖上消失。當香港思格威酒業集團（SGV Wines）將這四座莊園轉售給法國投資者後，莊園便恢復原名。
波爾多酒莊地產專家李莉娟解釋，許多其他酒莊也正以低價出售。她說，北京當局對資金實行嚴格控管的決定，對已經因波爾多葡萄酒產量過剩而受挫的市場造成打擊。
李莉娟說：「中國投資人的資金無法再於海外投資，因為他們的錢都被困在中國了。」
但還有些投資者正在波爾多扎根。中國億萬富翁、電子商務集團阿里巴巴的創始人馬雲就不惜花費巨資對薩爾斯城堡酒莊(Château de Sours)進行重組。
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