湖南1地曝「減負」帳本 清退編外300人、省2000萬元

機構改革，湖南邵東清退300編外人員省逾2千萬元；示意圖。（取材自澎湃新聞）

近期，湖南省委組織部主辦的紅星網刊文介紹湖南邵東清退編外用工的情況。消息稱，落實「減負增效」，嚴控編制管理。出台「關於推動黨政機關習慣過緊日子方案」，樹牢過緊日子觀念，健全過緊日子長效機制，做到不該花的錢不花、不該花的錢花出實效。遏制編外用工混亂現象，大力核減編外用工規模，清退編外人員，明確市直單位、鄉鎮（街道）編外用工分別不超過編制數的10%、15%。累計清退編外用工300餘人，節約財政資金2000萬元人民幣(約280萬美元)以上。

澎湃新聞報導，在機構改革中，邵東統籌做好機構編制「加減法」，將市鄉村振興局職責畫入市農業農村局，加掛市鄉村振興局牌子；按規定新組建市委社會工作部、市數據局兩個部門，撤銷了自然資源、勞動保障、水政等三支執法隊伍，精簡科級領導職數34名，確保規定動作「不走樣」。靶向施策推進機構「瘦身」。摒棄「因人設事」的觀念，結合邵東實際，開展市級議事協調機構清理規範工作。對重複交叉設置、職能發揮不明顯的議事協調機構進行優化調整，鄉鎮（街道）一律不再保留議事協調機構。議事協調機構由原來的172個減少至20個，精簡88.4%，切實讓基層瘦身減壓、輕裝上陣。

近年來，已有多地披露編外人員的清退數據及相關人力成本。如湖南常德市臨澧縣曾於2023年9月初發布消息稱，2023年5月以來，臨澧縣強力推進編外用工管理，清理規範，高壓態勢嚴管嚴控，經過兩個月的清理規範，共清退編外用工163人，節約財政資金200萬元以上，編外用工混亂現象得到有效遏制，用工風險大大降低。

據報導，湖北十堰 市委編辦2023年4月發文介紹，當地全面摸清市直編外聘用單位涉及67家主管部門，177家單位，鎖定編外聘用人員3400人。通過清理規範，比上年同期減少326人，節省財政成本約1500萬元。