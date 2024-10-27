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中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

中國「5失人員」壓力鍋爆了 有老闆苛扣150元遭刺17刀亡

中國新聞組／北京27日電
安徽安慶市隨機砍殺路人的男子落網。（取材自微博）
安徽安慶市隨機砍殺路人的男子落網。（取材自微博）

中國近期解雇、降薪等情況頻傳，報復社會型暴力事件也不斷發生，有從事捕魚業的老闆就因苛扣員工150元人民幣（約21美元）薪水遭該員工猛刺17刀身亡。美媒分析指出，這是因為中國經濟低迷，包括勞工階層在內的「五失人員」快速增加；要遏制暴力、撫平恐慌，中國官方需要投入真金白銀，藉「真扶貧」幫助低收入群體度過當前經濟難關。

美國之音報導指出，今年10月至少已發生3起經媒體公開報導並被質疑為報復社會的極端事件。9月、6月、5月、3月在上海、廣東、湖南等多地也都傳出報復社會或疑報復社會的暴力事件，主要形式包括駕車撞人、持刀砍人等，行兇者無差別殺人，特別對包括學生在內的弱勢群體的傷害，引發社會恐慌。

據X平台多個帳號發布視頻，四川省成都市廣匯日產申科蓉4S店多名員工因突遭解雇於11日前往店面維權抗議；廣東省東莞市旺鑫精密工業有限公司也因宣布停工放假四個月被員工維權；一名在廣西省北海市經營捕魚業的老闆因苛扣員工150元薪水遭該員工連刺17刀身亡，讓外界意外「沒想到會有人因150元的工資動手殺人」。

報導指出，在這些報復社會型暴力事件的背後，中國「五失人員」格外引人關注。「五失人員」一般指涉及投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常的五類人員。

中國民建中央財政金融委委員、湖南民建會員王少杰日前撰文稱，中國國民經濟發展放緩、社會貧富差距進一步拉大、社會階層向上流動停滯等因素，對五失人員造成的心理壓力空前大增；而「五失人員」規模龐大、當以億計。

分析人士指出，中國的勞工階層是「五失人員」重要一分子。中國勞工觀察（China Labor Watch）創辦人兼執行主任李強分析，在中國經濟下行嚴重，工人就業困難，也沒什麼積蓄情況下，失意的勞工階層確實更可能透過暴力事件來向社會表達不滿、宣示存在。

前中國執業律師、現任美國太平洋智庫首席研究員陳冰指出，求助無門、司法救濟渠道失效，讓「五失人員」失去理智，「經濟不好正導致社會暴力問題突出。中國應當拿出真金白銀，健全社會保障機制，依法行政、公正司法有待加強。相關志願服務、心理諮詢機構也可以發揮更大的作用」。

李強也指出，要遏制暴力事件，中國官方首先要真扶貧，投入資源做福利，透過地方政府建立對低收入群體的保護，幫助他們在這樣的經濟環境下度過難關。他也認為，中國需要宗教自由，透過民間信仰讓人有所依託。

中國近期頻繁發生報復社會型暴力事件。圖為蘇州市民在被害人遇難地點安置鮮花悼念。(...
中國近期頻繁發生報復社會型暴力事件。圖為蘇州市民在被害人遇難地點安置鮮花悼念。(取材自微博)

勞工 低收入 李強

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