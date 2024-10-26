「願天下無拐」 中國官媒評論余華英案：嚴懲人販子

2021年5月15日，楊妞花（中）回到家鄉，與外婆（左）、堂妹（右）坐在一起。（取材自新京報）

人民日報25日中午發表評論指出，一次次拐賣背後，是多少孩子的噩夢，是多少父母的絕望，是多少家庭的破裂。文章強調，對待拐賣行為，「要嚴打、嚴懲，也要嚴查、嚴防」。「打拐防拐仍然在路上，加強兒童權益保護仍不可掉以輕心」。

文章指出，余華英拐賣兒童案受害者的經歷，訴說著拐賣兒童犯罪給當事人及家庭帶來的傷害。人販子拐走一個孩子，就會改變一個人的命運，導致一個家庭支離破碎，帶來身體精神的雙重創傷、親子 失散的無盡痛苦、成長路上的無數風險，並衍生一系列社會問題。將兒童作為「商品」，泯滅人性，喪盡天良，嚴重衝擊社會良知與法律紅線，必須重拳打擊。

文章稱，中國始終對拐賣兒童犯罪保持零容忍態度。多年來，從明確立案偵查或受理案件後，不受追訴期限限制，到規定收買被拐賣婦女兒童行為一律追究刑責，不斷完善的法律制度為打擊犯罪提供法治依據。執法機關以打擊犯罪的雷霆手段，推動「打拐」取得扎實成效，2023年全國拐賣案件數較2019年下降66.6%。

文章表示，隨著高壓態勢的震懾，拐賣兒童新發案件大幅下降，但實現「天下無拐」還有很長一段路要走。一方面，要警惕網路拐騙等犯罪新動向，打防結合，源頭治理。另一方面，要馳而不息加強打擊，更好利用先進技術，強化跨地區跨部門協同，形成群防群治格局，讓更多被拐兒童獲救，幫助更多失散家庭。

文章指出，從電影「失孤」原型郭剛堂之子被拐案，到孫卓被拐案，再到余華英拐賣兒童案，相關案件一次次引發關注，彰顯了公眾對不法行為的憎惡，對「天下無拐」的期待。正義不會缺席，司法判決懲惡揚善，真正形成震懾，讓相關案件成為普及法律、完善法律的契機，不斷推動形成全民反拐的濃厚氛圍，將兒童安全防護網織牢織密。

文章稱，重拳打拐，全民反拐，方能天下無拐。願所有走失的孩子都能順利回家、向陽生長，也願每個家庭都能團聚一堂、盡享天倫。