我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

「願天下無拐」 中國官媒評論余華英案：嚴懲人販子

中國新聞組／北京26日電
2021年5月15日，楊妞花（中）回到家鄉，與外婆（左）、堂妹（右）坐在一起。（取材自新京報）
2021年5月15日，楊妞花（中）回到家鄉，與外婆（左）、堂妹（右）坐在一起。（取材自新京報）

人民日報25日中午發表評論指出，一次次拐賣背後，是多少孩子的噩夢，是多少父母的絕望，是多少家庭的破裂。文章強調，對待拐賣行為，「要嚴打、嚴懲，也要嚴查、嚴防」。「打拐防拐仍然在路上，加強兒童權益保護仍不可掉以輕心」。

文章指出，余華英拐賣兒童案受害者的經歷，訴說著拐賣兒童犯罪給當事人及家庭帶來的傷害。人販子拐走一個孩子，就會改變一個人的命運，導致一個家庭支離破碎，帶來身體精神的雙重創傷、親子失散的無盡痛苦、成長路上的無數風險，並衍生一系列社會問題。將兒童作為「商品」，泯滅人性，喪盡天良，嚴重衝擊社會良知與法律紅線，必須重拳打擊。

文章稱，中國始終對拐賣兒童犯罪保持零容忍態度。多年來，從明確立案偵查或受理案件後，不受追訴期限限制，到規定收買被拐賣婦女兒童行為一律追究刑責，不斷完善的法律制度為打擊犯罪提供法治依據。執法機關以打擊犯罪的雷霆手段，推動「打拐」取得扎實成效，2023年全國拐賣案件數較2019年下降66.6%。

文章表示，隨著高壓態勢的震懾，拐賣兒童新發案件大幅下降，但實現「天下無拐」還有很長一段路要走。一方面，要警惕網路拐騙等犯罪新動向，打防結合，源頭治理。另一方面，要馳而不息加強打擊，更好利用先進技術，強化跨地區跨部門協同，形成群防群治格局，讓更多被拐兒童獲救，幫助更多失散家庭。

文章指出，從電影「失孤」原型郭剛堂之子被拐案，到孫卓被拐案，再到余華英拐賣兒童案，相關案件一次次引發關注，彰顯了公眾對不法行為的憎惡，對「天下無拐」的期待。正義不會缺席，司法判決懲惡揚善，真正形成震懾，讓相關案件成為普及法律、完善法律的契機，不斷推動形成全民反拐的濃厚氛圍，將兒童安全防護網織牢織密。

文章稱，重拳打拐，全民反拐，方能天下無拐。願所有走失的孩子都能順利回家、向陽生長，也願每個家庭都能團聚一堂、盡享天倫。

親子

上一則

庫克訪中 會商務部長王文濤：願做美中經貿橋梁

下一則

「靠軍工吃軍工」 中國電科塌方腐敗 前老董老總全被抓

延伸閱讀

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅
科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 官媒質疑「撈了不該撈的利益」

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 官媒質疑「撈了不該撈的利益」
誰當美總統對克宮都沒差？路透：俄官媒明顯青睞川普

誰當美總統對克宮都沒差？路透：俄官媒明顯青睞川普
為何北京不接受賴清德演說的善意？中評論員指出原因

為何北京不接受賴清德演說的善意？中評論員指出原因

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐