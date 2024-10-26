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中國男遊客稱在泰國清邁按摩店遭「性侵」：他騎在我身上

中國新聞組／北京26日電
男遊客稱事發當天報警就醫。（取材自南方都市報）
男遊客稱事發當天報警就醫。（取材自南方都市報）

一名中國男遊客近日向中國駐清邁總領館求助稱，他在泰國清邁一家按摩店按摩時，被一名按摩師「騎在身上」，他醒來發現後嚇得把按摩師推開。他認為自己被按摩師「性侵」，找店家理論被拒絕賠償，於是報警。他表示，當地警方迄未提供進一步辦案信息，他質疑是否被吃案。

據南方都市報報導，這名男遊客發帖稱其在泰國清邁旅遊時遭當地一家按摩店的按摩師「性侵」，引發關注。他表示，事發於10月18日，其與家人在清邁一家按摩店按摩時，被一按摩師單獨服務。「我迷迷糊糊想睡過去的時候，突然發現他坐在我身上，我就驚跳起來把他推開了」。

該名男遊客稱其「當時懵了」，事發後報警並要求就醫體檢，但因語言不通，當地警方僅就涉事店家單方說法進行記錄；其與店家協商時，店家多次推諉，最後僅支付體檢和藥物費用，拒絕其他賠償。其提供錄音顯示，一人稱其代表店方協商，並表示店方已在事發當天盡力承擔責任，包括花費5小時前往醫院並支付相關費用，但該店店員是否性侵對方，需警方確認。

10月25日，中國駐清邁總領館工作人員證實，確有一名中國男遊客就相關事件求助大使館，具體案情需詢問泰國當地警方。「他報警和體檢了。我們去了解了，也和他說可以提供翻譯和律師，但他著急回國」。

「托（泰國）那邊朋友去問警方，警方說已經結案，這件事就不了了之了。」該名男遊客說，其回國後，當地警方至今未給其任何反饋，所以他在社交平台發帖給大家提醒。

泰國 大使館

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