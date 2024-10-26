中國高官因「閱讀禁書和音像製品」落馬翻倍 網友好奇：我也想看

李彬。（取材自北京青年報）

據外媒報導，愈來愈多中共 高官被指控閱讀所謂「禁書」，在中國今年打貪腐而被懲處的官員當中，就至少有15名高官因閱讀或持有「禁書」受到反腐機構指控，而2023年受到此類指控的高官大約為8人。

據德國 之聲報導，最近的一個案例是，黑龍江紀委9月25日發布通報，稱牡丹江人大常委會原副主任李彬被開除黨籍並移送司法機關處理。李彬被指控涉嫌犯下多項罪名，包括違規接受宴請、為他人謀取利益並收受錢款、違規收受禮品禮金、以幫助他人借款為名索要錢款、在設備採購和項目承攬等方面非法收受財物等，也包括中國高官「腐敗必備」的「違反生活紀律」。

媒體留意到，官方通報中列入的第一個罪名，是「李彬違反政治紀律，私自閱看含有破壞黨的團結統一等內容的非法出版物」。

據中國媒體「財新」報導指出，「私藏、閱看或攜帶有嚴重政治問題的書刊、音像製品」已成為愈來愈多中國落馬高官的常見被指控罪名。

例如，貴州省委原常委、副省長王曉光「熱衷於閱看有嚴重政治問題的境外書刊」，中國銀行原董事長劉連舸「私自攜帶違禁書刊入境」，浙江原副省長朱從玖「私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看」，國家開發銀行原副行長周清玉「私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊」，中國光大集團原董事長唐雙寧「私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看」，雲南原副省長張祖林「私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊、音像製品」等等。

報導還製表列出了另外29名黨委、人大、政府、政協、高校及國企高官的藏書和讀書罪。其中最多的指控是「私藏、閱看或攜帶有嚴重政治問題的書刊」，其次是「私自攜帶違禁出版物入境」。陝西銅川市黨委原常委、政法委書記李志強就被指控「私自攜帶、閱讀污衊黨和國家領導人的書刊」。

而在非傳統紙質讀物方面，中國工商銀行廣東分行原行長黃明祥被指控「政治上迷失、私自閱看、瀏覽、收藏有嚴重政治問題的電子讀物，信仰動搖」。黑龍江哈爾濱原副市長王沿民被指控「教唆他人攜帶具有嚴重政治問題的書籍和包含具有嚴重政治問題的音影片手機入境，並私藏、閱看」。

去年底重新修訂、今年1月1日起正式施行的「紀律處分條例」共有158條，比2018年的舊版新增16條，修改76條。其中，第52條增寫了對私自閱看、瀏覽、收聽「有嚴重政治問題」的報刊、書籍、音像製品、電子讀物，以及網路文本、圖片、音頻、影片資料等的處分規定。

對此，中國網民紛紛留言問：「排名第一的是那本書嗎？」，「不知道我看過沒有」，「閱看，已經等於贊同了？」，「應該公開書名讓大家避免」，「有嚴重政治問題的書刊、音像製品從哪裡來的？」，「想知道他們看了什麼書，我也想看」，「通過閱讀了解真相」，「這15人是因為首先有嚴重的違法違規及經濟問題，不僅是因為閱讀書刊」。

報導引述新加坡 「海峽時報」報導說，中共對書籍閱讀的控制不僅限於「黨員幹部」，也擴大到普通民眾的購書選擇。近年有多家獨立書店在中國受到打壓，有的被迫關門。