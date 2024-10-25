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江蘇200元跟團遊 老人威海看海 被忽悠刷16萬買海景房

中國新聞組／北京25日電
杭州張大爺參與的酒會現場。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
杭州張大爺參與的酒會現場。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

江蘇鎮江丹陽戴女士的父母日前被當地一家保險公司的代理人帶去山東威海旅遊看海景，卻變成了一場「購房之旅」。兩位六旬老人在完全沒有購房需求的情況下，被忽悠購買了一套海景房。

江蘇城市頻道報導，戴女士表示，父母多年來一直是中信保誠保險公司的客戶，提供服務的是一個叫王某紅的保險代理人。今年9月初，王某紅聯繫戴女士父親說可以安排老兩口去山東威海乳山市玩三天兩夜。戴女士的父母報名並繳納了200元（人民幣，下同，約28美元）「團費」。9月27日一早跟隨王某紅乘坐大巴車前往乳山市，卻被帶到當地瀾庭苑的樓盤去看房。

戴女士表示，起初老人們不為所動，王某紅和樓盤銷售人員宋某波中午將戴女士的父母帶到了當地朋友家裡吃飯。宋某波陪戴女士的父親喝酒，老人再次被帶到瀾庭苑售樓處看房。在酒精的作用和銷售人員連番攻勢下，老人終於招架不住，當晚被刷了16.5萬元，購買了瀾庭院小區一套48平方米、總價為40萬元的海景房，並與開發商威海辰遠置業有限公司簽訂了商品房買賣合同。

「他們知道我爸爸卡上大概有十六、七萬，就把費用提高到16萬5000塊錢，金額是銷售人員輸的，我爸爸輸的密碼。」戴女士說，父母完全是被銷售人員忽悠，一時衝動才交了首付款，希望開發商能退房退款。

王某紅說，她是丹陽市區合眾源旅遊地產銷售人員宋某波的客戶，去威海旅遊是宋某波組織的，老人200元的團費也是他收的。

針對戴女士質疑父親是被灌酒，衝動之下買的房子，房產營銷人員宋某波解釋，是吃海鮮容易鬧肚子，建議客戶喝點白酒，但老人只喝了一點。退房可以，但按照購房合同補充協議，必須支付給開發商總房價40%違約金。

在住建部門介入後，開發商不僅不退房退款，還向戴女士父親催要銀行按揭貸款材料。 

截止到10月22日，戴女士也沒有接到協商退房退款的電話。

另據潮新聞報導，杭州張大爺曾稱自己2023年8月被喊到酒店吃飯才知是房子推介會，對方說花200塊錢就可去威海旅遊三天，包吃包住還能順道看房。在威海買套房子只要8萬首付，其他按揭的錢公司會以工資的形式每月發放4000元給他們。

而這家公司，在今年3月27日又在開酒會推介山東威海乳山的房子。

戴女士父母參加的酒會現場。（視頻截圖）
戴女士父母參加的酒會現場。（視頻截圖）

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