合肥孕婦投訴酸奶有血 光明乳業稱賠1萬 她控刪帖後沒人理

劉女士購買了一箱光明莫斯利安酸奶，稱喝時發現裡面有疑似鮮血並且有血腥味。（視頻截圖）

近日，安徽合肥劉女士在雙鳳工業區百樂超市二店購買了一箱光明莫斯利安酸奶，生產日期為2024年7月15日，10月14日晚上喝時發現裡面有疑似鮮血並且有血腥味。

綜合媒體報導，劉女士是孕婦，害怕傳染病影響胎兒，她就醫之後被告知四周後抽血化驗，醫生甚至建議住院觀察，前後因此事已花費4000多元（人民幣，下同，約561美元）。

光明乳業在投訴平台回覆稱，經過自查，同批次產品生產過程、產品出廠檢驗、留樣產品複檢均正常合格，此次客訴為個案事件。光明乳業還表示，已邀請消費者家人前往產品生產工廠，實地了解了產品生產過程。

劉女士透露，光明乳業說好賠償1萬元，並讓其刪除微博 發文。劉女士出於對企業的信任刪除了微博，但並未收到答應的1萬元。

據悉，黑貓平台上光明乳業相關投訴累計400餘條。事件引發網民熱議，「你看這血都沒散開，分裝都是機器的，如果生產時汙染，經過分裝、運輸，早就均勻了。有沒有可能喝的人牙齦出血從吸管倒流回去的……」、「在袋子裡面的血發現機率很小的，很多人都不會拆開，會不會已經喝了這種奶」、「一查DNA 就知道了吧」、「會不會是她自己牙齦出血」？