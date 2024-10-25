聽「同胞」介紹打工被綁架 3中國留學生付1.4萬美元獲釋

泰國 近期接連發生針對中國人的綁架案件，有中國同胞參與犯案。南方都市報報導，3名在泰國遭綁架勒索的中國留學生 23日獲救。據泰國警方披露，涉事留學生在等待開學期間，因找工作被誘騙至泰國達府湄索，隨後其被綁匪勒索150萬泰銖（約合4.4萬美元），最終交付47萬泰銖（約合1.4萬美元）後獲釋。

根據多家泰媒體報導，泰國警方22日表示，3名留學生在等待開學期間，被一名中國人以介紹工作為由誘騙至達府湄索。涉事留學生於10月19日抵達湄索，當天稍晚被一黑色皮卡帶走，隨後被拘留在泰緬邊境地區的一間辦公室內，該處與緬甸 隔河相望。

受害留學生稱，他們被拘禁期間，有6至7名持槍男子看守，綁匪威脅3人拿出150萬泰銖，否則送至緬甸電詐園區。涉事留學生試圖與綁匪談判，最後交付47萬泰銖後獲釋。隨後，他們在達府樸帕地區的森林中被當地村民發現。

泰國警方表示，經檢查，3名中國留學生身體及精神狀況正常，均未受傷。目前警方正全力追捕涉案的跨國犯罪集團。

另據泰國世界日報報導，兩名經營房屋租賃業務的中國男子10月21日向曼谷警方報案，稱19日遭5名持槍歹徒闖入工作地點搶走320萬泰銖（約9.5萬美元）現金，之後將二人綁架帶往那空那育府，勒索60萬美元，最終受害者在中國的親戚匯款27萬美元後獲釋。受害者表示，綁匪包括兩名中國和3名緬甸人。

今年3月，也有一名在曼谷一所大學就讀音樂專業的大三年級中國女留學生遭綁架，最後被殘殺後棄屍香蕉林。經中泰警方合作，中國公安事後在湖北武漢市拘捕3名中國籍疑犯。