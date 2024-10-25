我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

聽「同胞」介紹打工被綁架 3中國留學生付1.4萬美元獲釋

中國新聞組／北京25日電

泰國近期接連發生針對中國人的綁架案件，有中國同胞參與犯案。南方都市報報導，3名在泰國遭綁架勒索的中國留學生23日獲救。據泰國警方披露，涉事留學生在等待開學期間，因找工作被誘騙至泰國達府湄索，隨後其被綁匪勒索150萬泰銖（約合4.4萬美元），最終交付47萬泰銖（約合1.4萬美元）後獲釋。

根據多家泰媒體報導，泰國警方22日表示，3名留學生在等待開學期間，被一名中國人以介紹工作為由誘騙至達府湄索。涉事留學生於10月19日抵達湄索，當天稍晚被一黑色皮卡帶走，隨後被拘留在泰緬邊境地區的一間辦公室內，該處與緬甸隔河相望。

受害留學生稱，他們被拘禁期間，有6至7名持槍男子看守，綁匪威脅3人拿出150萬泰銖，否則送至緬甸電詐園區。涉事留學生試圖與綁匪談判，最後交付47萬泰銖後獲釋。隨後，他們在達府樸帕地區的森林中被當地村民發現。

泰國警方表示，經檢查，3名中國留學生身體及精神狀況正常，均未受傷。目前警方正全力追捕涉案的跨國犯罪集團。

另據泰國世界日報報導，兩名經營房屋租賃業務的中國男子10月21日向曼谷警方報案，稱19日遭5名持槍歹徒闖入工作地點搶走320萬泰銖（約9.5萬美元）現金，之後將二人綁架帶往那空那育府，勒索60萬美元，最終受害者在中國的親戚匯款27萬美元後獲釋。受害者表示，綁匪包括兩名中國和3名緬甸人。

今年3月，也有一名在曼谷一所大學就讀音樂專業的大三年級中國女留學生遭綁架，最後被殘殺後棄屍香蕉林。經中泰警方合作，中國公安事後在湖北武漢市拘捕3名中國籍疑犯。

中國留學生 泰國 緬甸

上一則

歐盟文件稱中「體制性對手」 經貿政策將更鷹派

下一則

中囤貨半導體曝光設備 Q3進口激增六成 創統計來新高

延伸閱讀

營救大進滿船長 澎湖團會國台辦：盼10月底獲釋

營救大進滿船長 澎湖團會國台辦：盼10月底獲釋
中國3留學生泰國打工遭綁架 付1.4萬美元贖金獲釋

中國3留學生泰國打工遭綁架 付1.4萬美元贖金獲釋
2024泰國書展銷售創新高 漫畫和科幻作品受歡迎

2024泰國書展銷售創新高 漫畫和科幻作品受歡迎
泰國直銷吸金1100人受害 總裁遭警方逮捕

泰國直銷吸金1100人受害 總裁遭警方逮捕

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值