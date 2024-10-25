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「共產黨不讓我活」 青島司機連撞50車只3傷？網諷：又欲蓋彌彰

中國新聞組／北京25日電
山東青島10月23日晚發生一輛混凝土攪拌車在市內衝撞50多輛造成3人受傷事件。（視頻截圖）
山東青島10月23日晚發生一輛混凝土攪拌車在市內衝撞50多輛造成3人受傷事件。（視頻截圖）

山東青島10月23日晚發生一輛混凝土攪拌車在市內衝撞50多輛造成3人受傷事件，官方事後通報稱48歲孫姓肇事司機涉醉酒駕駛，已被公安機關控制。不過網傳肇事司機在事發時同步錄下衝撞過程，期間多次怒喊「共產黨不讓我活」、「我要殺人」，疑是報復社會事件，官方卻疑似隱匿，引發網民嘲諷：「又是欲蓋彌彰」，並質疑傷亡人數可能更多。

據自由亞洲電台報導，事件發生在10月23日晚9時26分，地點在青島市北區人民路悅薈廣場附近，網傳視頻疑是肇事司機在車廂內安裝的攝影錄音，顯示司機先在一個路口撞了一輛白色麵包車，在下一個路口又追尾撞向一部私家車，一路撞車並不斷高喊：「共產黨不讓我活！我要殺人！」，「誰（被撞了）就倒楣活該」。

而另一段視頻是目擊者在現場拍攝，肇事混凝土車已停在悅薈廣場前面，壓住一部房車的車頭。拍攝者說：「人民路悅薈發生重大交通事故，一輛水泥攪拌車報復性報復社會，連撞逆行50多輛車」。另有視頻顯示，有私家車被撞到四輪朝天，還有一輛公交車車頭變形，車窗玻璃碎裂。

一輛小轎車被罐車撞翻四輪朝天。 （取材自上游新聞）
一輛小轎車被罐車撞翻四輪朝天。 （取材自上游新聞）

青島市公安局市北分局10月24日凌晨2時發通報稱，混凝土攪拌車與多車發生碰撞，傷者第一時間送醫，目前3人留院治療，均無生命危險。48歲嫌疑人孫某某（男，市北區人）涉嫌醉酒駕駛，已被控制，調查工作正在進行。

有網民員質疑官方通報說，「這司機不可能是醉酒駕駛混凝土攪拌車吧？」，「危害公共安全罪典型的藉機報復社會」，有網民慶幸未造成重大死傷：「還好是衝車，這要是照著人群……」。

也有不少網民不相信官方通報，稱多家媒體在轉載官方在通報時強調「酒駕不安全」等語，但從視頻看，肇事司機似並未出現醉酒後步態不穩情況，質疑官方引導此為單純酒駕事件的輿論，而刻意隱匿對社會不滿的報復社會事件。

但官方未對網民的質疑再做出回應。

報導稱，近期中國各地接連發生多宗疑似報復社會事件，其中上月918事件周年當日，深圳日本人學校一名10歲的中日混血學童被陌生男子刺斃，有消息指行凶者因求職碰壁欲引社會關注。

青島發生嚴重衝撞事件，警消趕赴現場救援。（視頻截圖）
青島發生嚴重衝撞事件，警消趕赴現場救援。（視頻截圖）

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