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余華英拐賣兒童案重審宣判死刑 她還要上訴

中國新聞組╱即時報導
余華英被控拐賣兒童17人。 (視頻截圖)
余華英被控拐賣兒童17人。 (視頻截圖)

根據央視報導，貴州省貴陽市中級人民法院對余華英拐賣兒童案做出重審一審宣判，余華英以拐賣兒童罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，余華英當庭表示上訴。

回顧2004年，她因為害怕拐賣兒童曝光而隱瞞身份，化身張芸，之後被判8年，後減刑3年，2009年獲釋。2022年，被拐女孩楊妞花報案，余華英再次被捕，她的罪惡不斷被揭開。

2023年9月18日，貴陽中院一審判決余華英犯拐賣兒童罪，一審判處余華英死刑，剝奪政治權利終身。2023年11月28日，該案在貴州省高級人民法院二審開庭。

2024年1月8日，貴州省高級人民法院對余華英拐賣兒童案作出二審裁定，並發回重審。法院認為，原判遺漏原審被告余華英其他拐賣兒童的犯罪事實，部分事實不清楚，為查清上訴人余華英全部犯罪事實，應予重審。

2024年10月11日余華英涉嫌拐賣兒童案重審一審，公訴機關建議對余華英判決死刑。

余華英拐賣17名兒童，目前已經全部找到，他們來自12個家庭，其中有5個家庭均被余華英一次拐走2個孩子，有的孩子被她拐走後中途遺棄。

17名兒童的背後是這些家庭無法愈合的傷口，受害人楊妞花父母雙亡；受害者家屬陳丙連，在兒子丟失的地點擺攤27年尋找，丈夫抱憾而終；受害者家屬羅興珍的兒女雖被找到，但並未相認。

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