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廈門女公職自曝是男幹部小四 「他帶我飛遍各地」

中國新聞組／北京24日電
網傳涉事女網紅。（取材自微博）
網傳涉事女網紅。（取材自微博）

近日網傳一名在短視頻平台有近10萬粉絲的女網紅爆料稱，自己是廈門文化市場綜合執法支隊一名幹部鍾某的「第四者」，和鍾某熱戀20個月後，鍾某卻決定拋棄她，和其「第三者」結婚，讓她幾近崩潰。據了解，這名女網紅也具公職身分，是廈門市思明區某單位一女幹部。官方今通報將鍾姓幹部記大過處分，但引來網友群嘲「等於沒處分，真會保護幹部」。

據華商報大風新聞報導，據網傳朋友圈截圖顯示，這名女網紅在朋友圈稱，她與鍾某相識於2022年12月，「彼時的他猶如神兵天降，給了困境中的我好多幫助。我很感激他，也在每日密切且頻繁的聯繫中愛上了這個人，我們陷入熱戀，迅速同居。但那時並不知道他已經結婚並有兩個孩子，同時還有一個等了他10年的婚外情女朋友，而我，是第四者」。

女網紅在文中稱，「2024年10月22日，這個等待了11年的女人終於在經歷好多輪第三者之後和他修成了正果，他打電話告訴我：我不愛妳了，我要跟她結婚了。我並不嫉妒，但是心是真的空了」，「鍾XX曾說我比他的生命還重要，在一起短短20個月，他帶了飛遍了國內大江南北，如今變成這番模樣，我是真的撐不住了。他的愛是假的，可是我的愛是真的啊」。

消息隨即衝上微博熱搜，不少網友留言討論此事：「微博現在充當婚姻判官了嗎？熱搜各種出軌占一半，服了」，「幹部工資這麼高嗎，周末天南地北的飛」，「只能說，太有錢了」，「有錢有權都想左擁右抱」，「評論說他是本地拆遷戶，家裡拆遷了30+套房，憑億近人吧」。但截至今天上午，該女子未對此事作出回應。

據2023年12月18日廈門市文旅局「晉升職級的通知」中，鍾某等晉升為廈門市文化市場綜合執法支隊直屬大隊二級主任科員。此外，公開資料顯示，廈門市思明區某單位一女幹部與網傳女子同名。網友稱是同一人。

據「廈門文化執法」公號今天上午發布消息，經查，鍾某（鍾劭臻）在婚姻存續期間與他人存在不當關係的情況屬實，產生不良影響。根據「中華人民共和國公務員法」、「中華人民共和國公職人員政務處分法」等有關規定，予以其行政記大過處分。

不過這項「處分」引來網友群嘲：「處分是暫時的避風頭，熱度過後繼續瀟灑」，「真會保護幹部」，「自罰三杯」，「就記大過。那以後大家都會學」，「根本就沒有處罰」，「是有背景才這麼輕輕放下嗎？」。

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