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江西男自願參軍又求去 罰6000元 網：定是父母逼去的

中國新聞組／北京24日電
中國頻傳青年拒服兵役，江西大專畢業生拒服兵役被罰款。圖為示意圖。(新華社)
中國頻傳青年拒服兵役，江西大專畢業生拒服兵役被罰款。圖為示意圖。(新華社)

中國頻傳青年拒服兵役。江西省撫州市南豐縣一名張姓應屆大專畢業生，自願應徵報名參軍，今年9月上旬參加預定新兵役前教育期間，多次提出離隊申請，並有過激行為和傾向，並拒絕履行兵役義務。當地縣政府公告，對張姓青年實施聯合懲戒，包括兩年內不得錄取為公務員、罰款人民幣6000元（約842美元）上繳縣財政。對此，有網友表示，100%是父母逼著去的。

南方新聞網報導，據通報，張姓青年住江西省撫州市南豐縣，是大專畢業生，最初自願應徵報名參軍，今年9月經縣政府徵兵辦公室批准入伍。

但在新兵訓練期間，張姓青年多次提出離隊申請，並有過激行為和傾向，儘管部隊、縣徵兵辦及家長反覆告知拒服兵役的嚴重後果，但他仍然拒絕履行兵役義務，於9月12日22時離開預定新兵役前教育集訓隊。

南豐縣近日通報對張姓青年違反兵役法的處分，包括罰款6000元上繳縣財政；戶口登記系統中標注「政治思想不合格，拒絕、逃避服兵役」；作為嚴重失信行為納入個人信用紀錄。

兩年內公安機關不得為其辦理出國（境）手續、不得錄取為公務員、不得領取營業執照和辦理貸款業務；並將張姓青年處罰結果透過媒體向社會通報。

經濟學人曾在2023年11月6日刊出解放軍特別報導，指出中國年輕人當兵意願低落，中國的徵兵問題更加嚴重。尤其1979年至2016年實施的「一胎化」政策，產生了一代獨生子女，他們受到父母過度寵愛，生活離不開智慧型手機和社群媒體，不能接受解放軍的嚴格生活規範，以及不斷增加的政治教育。

界面新聞報導，對此，不少網友紛紛表示，「同樣是九年義務教育，為何我的動態如此的優秀」、「可能一開始就是因為厭學所以想靠當兵逃避一下，沒想到當兵比讀書更艱苦」、「芭比Q了，不想去報什麽名，這不腦子有病麽」。

也有人說，「該青年於2024年6月自願應徵報名。會不會是父母給報的名逼他去的」、「100%是父母逼著去的。傻爹媽相信什麽部隊是大熔爐，以為娃送過去能回爐重塑。結果一訓練傻眼了，部隊的訓練強度和高中軍訓可是兩個概念，哭哭啼啼要退伍」、「一輩子完犢子玩意了」、「躺平兩年，趁年輕出果打工或許能翻身」。

解放軍 芭比 貸款

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