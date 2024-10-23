天津多家門店用基改油遭調查? 肯德基：報導失實

知名速食連鎖店肯德基在天津多家門店近日被立案調查，主要因現場查獲轉基因大豆油參與生產加工，卻未對消費者明示。（取材自天津日報）

肯德基 天津多家門店傳出近日遭立案調查，原因是被查獲使用基改大豆油，卻未對消費者明示。肯德基方面22日回應稱，媒體報導失實，目前已刪除，天津有關部門未對此立案調查，但相關新聞仍上了熱搜，網友嘲諷「昨天麥當勞 火了，今天肯德基火了」。

天津日報報導，市場監管執法人員對肯德基進行巡查發現，店內使用「轉基因」（台灣稱「基因改造」）大豆油參與生產加工，並沒有對消費者進行明示。不僅如此，店員對於普通消費者的詢問給出的答覆卻是堅決否定或者不置可否。

據了解，中國食品安全法中對於生產經營轉基因食品明確規定，應當按照規定顯著標示。

報導指出，天津河西區市場監管執法人員在對一家肯德基進行巡查時發現，該店內有兩桶標明為「益海嘉里、榮譽出品」的「陽光牌」大豆油。該桶裝的顯著位置還標明為「餐飲原料、非零售」，並標明加工原料為「轉基因大豆」。

該門店負責人稱，這種使用轉基因大豆製造的大豆油主要用於該店烤製類產品，將這種油刷在烤盤上以防止烤的產品出現「黏連」，比如早餐類烤製產品，如豬肉、雞肉，還有正餐類的烤翅、烤腿等。

之後市場監管執法人員再度暗訪其他兩家肯德基，其中一家店員否認有使用轉基因油，而是桶裝「福臨門」一樣的油；另一家店員則稱得問廠家。

另據南方日報旗下的「南方+」報導，肯德基方面22日對此事回應稱，「天津日報的公眾號及官方微博 發布報導由於失實，目前已刪除，更無立案調查一事。」22日下午，最先報導此事的媒體社媒平台，已將報導刪除；在每日新報的電子版面上，點擊亦無法查閱報導原文。