身亡、緋聞、間諜? 芮成鋼開YouTube駁斥：全傳聞

芮成鋼。（YouTube影片截圖）

前央視前知名主播芮成鋼2014年被捕後消失於公眾視野，他21日在YouTube 影片中，以「芮成鋼回來了」為題，宣布重返公眾視野。影片中，他否認過去有關他的種種傳言和緋聞 ，並回顧自己的過去，包括他在中央電視台的成功職業生涯以及因牽涉貪腐案被捕入獄的經歷。

自由亞洲電台報導，芮成鋼強調，自己經歷了極大的個人挑戰，並試圖通過影片來重塑自己的形象。但他並未深入討論有關他被捕的具體細節。芮成鋼稱消失十年後選擇在YouTube跟大家再見，因為「這裡的空間比較大」，可以跟大家分享過去十年的經歷，「有很多故事跟大家講」。

現年47歲的芮成鋼說：「我人生最好的年華，有六年半時間是沒有自由的。這是我一生中很大的遺憾。」他用佛系的心態去看十年前的「不幸」，稱自己被人傷害。芮成鋼說，本來想「歸隱」，但是過去幾年，被許多「曾經的粉絲」認出讓他很感動。他沒有透露目前身在何處，不過提到前段時間到海外旅行。

芮成鋼表示，他現在現在是職業投資 人，「投資業績還不錯」，他澄清並沒有在香港地產公司任職。他強調，過去一段時間關於他的傳言，包括說他是間諜、他在獄中身亡、受到酷刑對待，甚至是各種緋聞，那全都是「假新聞」。

芮成鋼曾被傳與20名高官夫人有染，其中最為人知的緋聞是他與前中央辦公廰主任令計劃的妻子谷麗萍的關係，兩人以「姊弟」相稱，但芮成鋼自稱曾遭谷麗萍性侵犯，並利用與谷麗萍的關係獲取政治機密。2014年，他因涉及中央電視台財經頻道總監郭振璽的貪腐案件被調查並拘留。他於2016年被以行賄、受賄罪判刑，2020年11月出獄。

此外，有未經證實的報導指他從高官及家屬口中得到政治和經濟機密後，通傳給外國情報機關。但這些具政治性質的指控並未經過公開審判或確認。