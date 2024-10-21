上海3歲童遭父親女友家暴虐亡 還嗆「能把我咋樣」

男童送醫院治療。（取材自瀟湘晨報）

上海3歲男童黃梓澈遭父親女友虐待，全身多處傷痕，被醫院診斷為腦死亡，數日後男童離世，他父親的趙姓女友因涉嫌虐待罪被刑事拘留；男童母親曾稱，趙女曾稱孩子是洗澡時摔傷，承認部分傷痕為其毆打所致。

北京青年報報導，男童母親馬女士透露，近日拿到了孩子的屍檢結果，顯示為鈍性外力作用致顱腦損傷，「證據已經很明確了，是鈍器毆打造成的。趙女是怎麼打孩子的，監控完整拍下來了。警方明確回覆我，是趙女所為，她也已經承認了。」

報導指出，知情人士稱，男童3歲半，老家在安徽省淮北市濉溪縣，居住在上海市浦東新區。男童父母離異後，孩子隨生父及趙女生活並由兩人照料。今年8月24日晚，男童被趙女送至醫院治療，醫師看到男童渾身是傷懷疑遭虐報警，男童9月4日離世。

馬女士記得，8月28日，她與趙女最後的對話裡，趙女承認了兒子腿上的傷，是她咬的，「她囂張地對我說，我把你孩子咬成這樣，你能把我怎麼樣。」

「時隔7個月，再見到孩子，就是在醫院了。」馬女士透露，「孩子送到醫院那天，醫院覺得不對勁，報了警。我趕到醫院，看到孩子渾身都是傷，沒有一個地方是好的。」

馬女士又稱，「有鄰居跟我說，趙女平時炒菜會放很多辣椒，孩子不吃，就一天吃不上飯。有時候，趙女給孩子一個涼雞腿或者涼饅頭啃，夏天讓孩子在樓下一站就是四、五個小時，穿著長褲長袖，怕露出身上的傷。」

「趙女沒有找過我。反而是孩子父親那邊，希望我能大事化小小事化了。」馬女士透露，「我不接受任何和解，希望她被判死刑。」