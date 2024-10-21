無妄災？ 山西小西天景區保安透露漲薪500被炒 文旅局回應了

透露漲薪500元的保安大叔。(取材自瀟湘晨報)

「遊客來了我很感動，若沒有這麽多的遊客，也不可能給我們漲工資。」山西一名女博主日前在隰縣小西天景區拍下一名保安大叔，卻為他帶來無妄之災。該保安稱，因遊客增加，單位給他們漲薪500元人民幣(約70美元)。但事後傳出他因「透露工資」被辭退，引發網友不滿，該地文旅部門急澄清，稱僅是「調崗」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，保安大叔向拍片博主透露，原本月薪1700元，因最近遊客增加，月薪上調至2200元，感到高興和感動。該博主19日再度發布相關視頻，稱保安大叔在沒有犯錯下被解雇了。此後，不少人轉發消息稱保安大叔透露漲工資惹禍，全網怒了。

回顧事件的起因，山西女博主於15日發的一條視頻顯示，一位保安大叔告訴他，「我開會了，人家給我漲工資了」、「原來一個月1700元，現在又加了500元，成了2100元（口誤，應是2200元），大家都漲了。幾個保安一人加500元。」

視頻裡，大叔笑得合不攏嘴，直稱沾了遊客的光。遊客來了以後，給他一個服務的機會，還因此漲了點工資。

視頻拍攝者稱，保安大叔忙的時候，早上6點就到崗，但凡看到有車在排隊，立馬起身上前，跟別人說往哪裡走，一直在那裡指揮，對遊客也特別特別熱情。

然而，到了19日出現反轉的情節，該博主再次發視頻。視頻中，面容憔悴的保安大叔說：「他們說你別幹了，我也沒有說什麼錯誤的話，但不叫我幹了。」

視頻最後，大叔再次穿上保安制服，臉上露出了笑容，「你看這衣服多好，帽子一戴可威風了。」

事件在網上發酵，不少網友表示，漲工資時他開心得像個孩子，被辭退時該有多難過。也有人猜測，是不是保安大叔在視頻中透露了工資。

有記者向物業管理公司求證小西天保安被辭退一事，一名工作人員表示，目前正在調查、正在取證。