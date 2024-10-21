江蘇無錫販嬰事件／網上送養信息猖獗 律師：涉拐可判死

中介所提供的出生證明。（取材自紅星新聞）

知名打拐志願者上官正義臥底近三個月在江蘇無錫破獲了一起販嬰事件，上官正義表示，警方已抓獲販嬰中介等嫌疑人，但小紅書 等相關平台上「領養」、「送養」的信息仍然很猖獗。他認為，平台也至少應負管理和監督的責任。而據律師表示，此次中介及買家、賣家所負刑責，依情節及是否有售嬰的犯意，其父母可能構成遺棄罪和拐賣兒童罪，中介最高可判處死刑。

據極目新聞報導，此次販嬰件始於今年5月21日，上官正義在微博 爆料，小紅書長期存在所謂送養孩子、領養孩子，販賣出生證以及上戶口等違法行為；甚至有胎兒還在腹中，就已經在這裡公開預訂「送養」，這些送養，實為明碼標價的金錢交易。5月22日，小紅書發布公告稱平台禁止一切「規避正規法律程序送養或領養孩子」內容，一旦發現違規內容將從嚴處置下架。

上官正義表示，雖然該平台官方5月回應處理相關違規信息，但事後他發現，平台上「領養」「送養」信息仍然很猖獗。這次他也是在該網路平台上註冊帳號謊稱想買孩子，中介蘇某某在多個帖子下留言，於是他來到蘇某某在無錫江陰的嬰兒買賣現場，最後果然抓到了現行。10月20日，上官正義表示，自己現在安全，正配合警方調查。

據澎湃新聞報導，上官正義一直在關注網路上販賣出生醫學證明之類的問題。小紅書的問題是在去年發現的，當時只是存在於一些相關的新聞下面的簡短評論，今年這種現象就比較猖獗了。以前比較隱晦的一些暗語，直接轉換成「送養」和「領養」，包括辦理出生醫學證明，明碼實價已經成為一種公開的話題。「我覺得這個現象必須要遏制，得到有關部門的關注和打擊」。

對於此次破獲的販嬰案刑責，有律師表示，中介涉嫌拐賣婦女兒童罪，最高可判處死刑。至於孩子父母方，若本意就是將孩子賣出盈利，則同樣構成拐賣婦女兒童罪；若並非出於買賣故意而出賣孩子，則構成遺棄罪。

四川一上律師事務所合夥人林小明律師表示，若警方證實其中案情，那麼參與收買、販賣、接送、中轉者的行為均符合拐賣兒童罪的犯罪構成。根據「刑法」，若中介等行為人的行為符合情節特別嚴重的，最高可判處死刑。孩子母親若並非出於買賣故意而出賣孩子，則其行為符合遺棄罪的構成要件；若母親被證明是出於買賣故意而出賣孩子，則同樣可能構成拐賣婦女兒童罪。