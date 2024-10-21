記者臥底揭販嬰 直擊中介江蘇無錫街頭賣男嬰收15萬現金

福建來的買家（左）與人販子中介蘇某博（右）。(取材自微博)

儘管警方多次開展打擊拐賣婦嬰犯罪行動，仍有中介公然在網路甚至街頭販嬰，且全程只要十多分鐘就能買賣一個嬰兒。知名打拐者上官正義臥底近三個月，聯合媒體記者在江蘇無錫現場直擊一名22歲中介以15萬元人民幣（約2.1萬美元）在車上賣出一名出生10多天的男嬰，這名中介並稱今年已販嬰成交至少18個，月入8萬元。警方已對中介等嫌疑人採取刑事強制措施。

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據紅星新聞報導，上官正義根據一名用戶在小紅書 平台尋找有「收養」、「領養」意願的客戶信息展開臥底調查，藉「意圖收養」名義取得這名人販子中介蘇某博的聯繫方式，蘇某博自稱2002年9月出生，山西臨汾人，居住地在太原，長期在小紅書平台尋找買賣孩子的客戶，今年初至今已成交約18個孩子，最近每個月都成功了兩例，「上個月有8萬元」，還稱也曾在長沙販嬰。

上官正義藉與蘇某博的聯繫臥底近三個月，終於在10月19日晚上於江蘇無錫直擊身著西裝的蘇某博當街販賣嬰兒。這名出售的男嬰出生僅14天，要價12萬元，買家為福建人，約定在江陰市內交易，雙方各駕車在一交叉路口碰頭，十餘分鐘就以現金完成交易。記者和上官正義隨後報警。

據現場和上官正義一起直擊的紅星新聞報導，蘇某博稱男嬰的母親因「男朋友跑了」才賣嬰。交易當晚，買家自駕 來到無錫，跟隨蘇某博車輛換乘賣家的車，賣家要求買家僅兩人可上車。接著車行至一小區停車場，一名女性抱來一名男嬰，賣家司機將領養協議、男嬰母親身分證等資料交給蘇某博。男嬰母親今年剛成年，來自貴州。

蘇某博接到男嬰後回頭與買家會合，買家將一個裝著鈔票的塑料袋交給蘇某博，蘇某博回到車上點清並分發後分別離開。蘇某博稱，這個男嬰最終15萬元賣出，因「買家人太多有風險而臨時漲價」，交給賣家司機7.8萬元現金，其餘為中介費用。

而在與買家溝通期間，蘇某博說：「這個事被抓住，在這裡的都要坐（牢）三年，我要坐（牢）五年，我們老大是死緩。」並稱嬰兒來源為「大哥直接推給我的」，30餘歲的「大哥」是團隊領導，是自己的親戚，在山西臨汾成立了一家傳媒公司，包含自己在內的六個人為「高管」負責販嬰，居住在太原一別墅區，公司為其繳納社保。

蘇某博表示自己會「篩選」男嬰。他還稱「自己不騙人、不找人代孕，只負責販售已有的男嬰，「可以昧良心，不能喪良心」，不能「坑蒙拐騙」。

一名買家沈姓女子向上官正義稱，夫妻雙方生育困難想購買一名嬰兒，在小紅書平台認識了蘇某博當晚便找到了孩子，次日就交易，她向中介轉帳了9萬元，「全程就三分鍾的事情」。