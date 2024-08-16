我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅客減、成本增 國際航空持續削減飛中國航班

泰國史上第2位女總理誕生 塔信么女貝東塔當選泰國總理

河北邯鄲銀行董事長驚傳遭桶死 網傳兇手為分行行長

記者廖士鋒／即時報導
河北邯鄲銀行鄭姓董事長遭桶死，傳出兇手是分行行長，事件引起輿論關注。圖為邯鄲銀行秦皇島分行。（取材自邯鄲銀行官網）
河北邯鄲銀行鄭姓董事長遭桶死，傳出兇手是分行行長，事件引起輿論關注。圖為邯鄲銀行秦皇島分行。（取材自邯鄲銀行官網）

中國再傳出金融業的暴力事件，河北的一位銀行鄭姓董事長遭人桶死，傳出加害者是分行行長。由於該銀行去年獲利大幅下降，且董事長也久任10年，案件受到不少矚目。

8月15日晚間，河北邯鄲市公安局叢台區分局發布警情通報稱，當天11時許邯鄲市從台區某商廈發生一起刑事案件，一男子被人捅傷，經送醫搶救無效死亡。犯罪嫌疑人宋某某（男，54歲）被公安機關當場控制。案件正在進一步偵辦中。

而總部位於湖南的瀟湘晨報報導，16日中午該報記者從叢台區東柳街道辦處證實了網傳消息，也就是遇害人是邯鄲銀行董事長鄭志瑛。鄭志瑛自2014年7月11日被原河北銀監局批復核准邯鄲銀行董事長任職資格，至今已10年。

綜合山東省媒「新黃河」與財經媒體「摩登財經」消息，網傳兇手是被開除的分行行長，當場投案自首，疑似有比較知情一些的網友留言評論疑似兇手宋某「快熬到退休了，卻疑似要被領導開除，或許這一沉重的打擊，也或許不止這些，也或許根本就不是這些，還有其他的情況，讓他的情緒徹底失控……」。

公開資料顯示，邯鄲銀行原名邯鄲市商業銀行，前身是成立於1984年的邯鄲市城市信用社，2008年在城信社的基礎上組建成立邯鄲市商業銀行，2010年更名為邯鄲銀行，是邯鄲市委市政府領導、市財政控股的國有商業銀行。

截至2023年底，邯鄲銀行資產總額2309.68億元人民幣（約322.9億美元），但去年淨利潤暴跌59%，且在資產品質方面，該行不良貸款率2.24%，撥備覆蓋率136.84%，已大幅低於150%的監管紅線。

界面新聞先前曾報導邯鄲銀行在時隔7年後終於換帥，今年4月22日中國國家金融監督管理總局河北監管局（河北監管局）發布公告，核准了張海紅邯鄲銀行行長任職資格，不過迄今鄭志瑛的董事長一職並未遭到調動。

貸款 退休 利潤

上一則

長榮桂冠酒店事件 北京官媒：吃飯砸鍋者必須一涼到底

延伸閱讀

危險騎行被勸阻 河北父懟「輪不到你管」慘劇發生…11歲兒遭輾斃

危險騎行被勸阻 河北父懟「輪不到你管」慘劇發生…11歲兒遭輾斃
中國江蘇常州遭雷擊 1涼亭坍塌 6死10傷

中國江蘇常州遭雷擊 1涼亭坍塌 6死10傷
丟失25年、被河北「千萬富翁」尋回 解清帥官宣女友又上了熱搜

丟失25年、被河北「千萬富翁」尋回 解清帥官宣女友又上了熱搜
中國氣候水深火熱 颱風、高溫、山洪、暴雨、強對流5預警齊發

中國氣候水深火熱 颱風、高溫、山洪、暴雨、強對流5預警齊發

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
全紅嬋曬出滿地的彩色玩具烏龜。(取材自瀟湘晨報)

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

2024-08-14 07:30
中國網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多中國網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

2024-08-13 09:39
「中國飛魚」潘展樂一行三人日前低調現身上海理髮店。（視頻截圖）

「中國飛魚」上海低調理髮 被問：游泳的？你認識潘展樂嗎？

2024-08-11 08:30

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起