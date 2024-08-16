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人民大學又出事 教學樓成口交地 碩士生被舉報多次性侵學妹

中國新聞組／北京16日電
帳號「人大萬婧妍」網民在社交平台實名舉報，稱其於2021年12月至2022年3月在校期間被張姓碩士同學性侵。（視頻截圖）
帳號「人大萬婧妍」網民在社交平台實名舉報，稱其於2021年12月至2022年3月在校期間被張姓碩士同學性侵。（視頻截圖）

繼博士生王迪舉報被文學院原副院長王貴元性騷擾且強制猥褻之後，中國人民大學再傳性侵案。自稱萬婧妍的女子實名舉報稱，她讀大三時，被該校張姓碩士生多次性騷、毆打，還在教學樓樓梯間性侵，她曾報警並向校方舉報，但迄今兩年，張男仍逍遙法外。中國人民大學昨證實兩人均為該校學生，張男目前在南方電網資本控股公司任職。警方已介入調查。

綜合現代快報、香港01報導，帳號為「人大萬婧妍」的網民昨天在微博、bilibili等個社交平台發帖實名舉報稱，其於2021年12月至2022年3月在校期間，被學校環境學院2023屆張姓碩士毆打、猥褻、口交、性侵，她曾於2022年6月向校方舉報、向警方報警，但直至今日張男都未受到處罰。

帖文發布後引發輿論熱議。此前，中國人民大學文學院博士生王迪上月剛舉報被文學院原副院長王貴元性騷擾且強制猥褻，王貴元後來被開除黨籍與解除學校職務。萬婧妍昨在舉報視頻中說，她是受到此案中，王迪舉報的鼓舞，覺得「保持沉默更是一種煎熬」，所以決定揭發。

萬婧妍稱，事發時，她正在人大讀大三，和張男「一直僅是認識的關係」。在2021年12月至2022年3月期間，她多次被張男在教學樓強制口交、毆打，3月時甚至在教學樓樓梯間被張男實施了有預謀的性侵。

萬婧妍表示，事發後，警方要求她去醫院做「性防衛能力鑑定」，經鑑定，她在案發時由於患有雙相情感障礙，缺乏清醒和理智，性防衛能力削弱。且自己在報警配合調查後，因無法承受心理壓力選擇休學，但至今已兩年仍沒有等到處理結果：「希望得到中國人民大學和北京市海澱區警方的解答。」

據了解，中國人民大學對此非常重視，已對該舉報事件成立專案組開展調查。南方電網資本控股有限公司工作人員證實張男仍處於在崗狀態，「南方電網資本控股已關注到該情況，正在按照規定處理，將以公安機關調查結果為準」。張男尚未對此事發聲。

據報導，張男於2020年通過推薦免試入學中國人民大學碩士研究生。據中國人民大學招生就業處公示，張男曾獲中國人民大學某就業支持基金。據公示信息，2022年時，萬婧妍曾在該校學習。

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