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魯官強索2100萬罰金：幹垮1家企業太簡單了

中國新聞組╱北京15日電
位於唐山的巴克醫療集團，遭到山東菏澤成武縣市監局兩官員強索罰金，還撂話「要幹垮一家企業太簡單了」。(取材自封面新聞／檢舉資料截圖)
位於唐山的巴克醫療集團，遭到山東菏澤成武縣市監局兩官員強索罰金，還撂話「要幹垮一家企業太簡單了」。(取材自封面新聞／檢舉資料截圖)

多個社交平台近日流傳幾段錄音顯示，河北唐山一公司因涉網路傳銷，山東成武縣市監局擬罰沒2558萬元(人民幣，下同，約359萬美元)，該局2官員疑似與企業就裁罰金額展開多次「談判」，直接稱罰金「不能低於2100萬元」，還撂話「幹垮一家企業太簡單了」。該局表示，涉事人員已調離崗位接受調查。

封面新聞報導，2022年成武縣市場監管局接到舉報，位於唐山的巴克醫療集團從事網路傳銷，有多個成武縣的居民成為涉案會員，成武縣市場監管局為此立案調查，並申請法院凍結了公司、個人帳戶9445萬元資金。

舉報材料稱，該企業與成武縣市場監管局反不正當競爭科科長張某、局黨組書記董某有多次談話，雙方針對罰沒金額進行「談判」。

錄音中，疑似辦案人員的張某稱：「說句難聽話，扶持一個企業，我真沒那個本事，幹垮一個企業太簡單了。」疑似涉案公司員工提出「爭取2000萬解決問題」，張某則表示：「2000萬做不到，一定要突破2100萬。」張某還提到，（今年）5000萬政績完成了2100（萬）了，還差2900（萬）。另一名男子則表示：「可以再找個公司，用其他公司代替，要與巴克公司有牽連、有來往，從案情上能說得過去的。」

據報導，這段4分多鐘的錄音中，背景噪音、對話空間不同，疑似由多段錄音組成。

據天眼查信息，巴克醫療2015年在河北唐山成立，註冊資金1300萬元，經營保健食品銷售、醫療器械銷售和租賃及珠寶服飾、母嬰用品、陶瓷玻璃、五金家電等數十種業務。股東及經營者惠某1、惠某2分別參與其他多家「巴克」「邁巴克」關聯公司。

報導說，涉案的巴克醫療曾因保健品虛假宣傳、產品標籤不符合要求等，先後被唐山市場監管局罰沒66萬餘元。

成武縣縣委宣傳部工作人員表示，涉案企業相關的案例情況，在經辦過程中已向河北唐山相關部門通報；至於錄音材料中涉事的成武縣市場監管局人員張某，已被調離崗位接受調查。

而對於5000萬元政績的說法，張某解釋當時只是順口說的，只是想讓企業積極配合。

位於唐山的巴克醫療集團。(天眼查截圖)
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