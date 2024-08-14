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響應整治「飯圈」 潘展樂解散粉絲群 「成績差的時不來找我」

中國新聞組/北京14日電
中國選手潘展樂7月31日與觀眾合影。(新華社)
中國選手潘展樂7月31日與觀眾合影。(新華社)

中國官方對畸形「飯圈文化」亮劍、不讓「飯圈文化」侵蝕體育圈後，在巴黎奧運打破世界紀錄的「中國飛魚」潘展樂，突然解散微博唯一的粉絲群，被指響應號召，成為熱搜話題，網友紛紛大讚「人間清醒」。此外，中國再有一名女子被指網上辱罵運動員和教練員被刑拘，但有網友質疑「至於抓人嗎」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國體育界近年出現「飯圈化」現象，指的是追星族群的粉絲圈，有一股狂熱支持的情感表現。國家隊在奧運表現突出，不少選手瞬間「漲粉」，返中國後被包圍追截，有運動員甚至要跑進廁所躲避，也有粉絲攻擊詆毀偶像運動員的對手。官方日前強調嚴厲打擊涉體育領域「飯圈」亂象。

巴黎奧運乒乓球女單決賽3日上演「中國內戰」，由挑戰衛冕的陳夢對世界排名第一的孫穎莎，結果陳夢以4比2奪得金牌。比賽中，孫穎莎受到觀眾的熱烈歡呼，而陳夢則遭到觀眾的噓聲和網路辱罵。

剛過20歲的潘展樂在巴黎奧運一戰成名。他先在男子100米自由泳決賽以46秒40的新世績奪得金牌，隨後在男子4×100米混合泳接力奪冠，打破美國隊過去40年的壟斷。兩次歷史性突破，讓潘展樂成為全網焦點，但熱搜背後，也給他帶來不小困擾。

潘展樂接受央視訪問時表示厭煩「粉絲」的狂熱行為，「他們在我差的時候不來找我，現在來找就感覺會很彆扭」。

回到中國後，潘展樂在12日親自把名為「潘展樂看台區」的微博粉絲群組解散，令不少人錯愕。據澎湃新聞報導，潘此舉與群內消息被人截圖外傳有關。輿論及網友大讚潘展樂向飯圈「說不」，展示「人間清醒」。還有網友說：「清醒，果斷。運動員不需要飯圈的圍繞。」

飯圈亂象除了吹捧，也有抹黑。據自由亞洲電台報導，廣州番禺公安局官方微博13日發布通報稱，一位女子在社交平台辱罵、詆毀中國國家隊運動員和教練員，已將其刑事拘留。通報雖沒公開王某的身分及言論內容，但網友猜測涉事帳號為「愛大頭的小豆包」。該帳號曾多次發文散播涉及國乒教練馬琳和巴黎奧運女單冠軍陳夢的「黃謠」。

巴黎奧運 微博

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