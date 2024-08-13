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央視揭報廢車黑生意 拆零件、改年份回流成馬路「計時炸彈」

中國新聞組／北京13日電
報廢車輛遭拆解後轉賣零件。（取材自央視財經）
報廢車輛遭拆解後轉賣零件。（取材自央視財經）

中國「以舊換新」政策刺激車市消費，龐大的報廢汽車數量去處引人關注。央視「財經調查」節目日前揭發，江蘇連雲港市東海縣一產業園區存在不少「黑生意」，部分商戶將報廢車的引擎等零件拆下後，貼上假冒編號出售，甚至直接販賣已註銷報廢的車輛，成為馬路「計時炸彈」。東海縣立即成立聯合調查組，連夜展開調查處置，目前已對涉案人員及商戶立案調查，涉案物資進行封存。

江蘇一產業園區爆出拆解報廢汽車的黑生意。（取材自央視財經）
江蘇一產業園區爆出拆解報廢汽車的黑生意。（取材自央視財經）

綜合明報、界面新聞報導，在連雲港東海縣循環經濟產業園裡，一些「小作坊」公然回收、拆解報廢汽車，而且為了更好地銷售報廢汽車上拆下來的引擎，商家對機器年份「動手腳」。商家說這種改過年份的機器，主要還是賣給不懂行的買家，或者提供給「黃牛」在網上售賣。他並稱在園區購買汽車二手零部件，都是「現場試機，買定離手」，售後保修承諾只是「空口白話」。

車輛違規拆解現場。（取材自央視財經）
車輛違規拆解現場。（取材自央視財經）

央視暗訪發現園區內直接出售報廢引擎等部件，一款二手的福田康明斯460型號的汽車引擎，報價約人民幣1.7萬元，商家透露都是從事故車、報廢車上直接拆下來的零部件，並把嶄新的引擎機號刻印在2017年出廠的引擎上，原本為460型號的引擎搖身一變，成為一台510型號的引擎。

商家除了在當地經營，還有人專門在外地負責收車、收件，再集中到桃林鎮銷售。只要價錢談妥，可以現場試車，需要哪個零部件就現場進行切割，「想怎麼割就怎麼割」。

車輛違規拆解現場。（取材自央視財經）
車輛違規拆解現場。（取材自央視財經）

從現場切割報廢汽車、引擎試機，到改號、發貨，整個過程不到三個小時。受訪商家表示，他手頭的報廢車大多是淘汰報廢的物流或工程車，車况不好的會拆解，車况好的就整車出售，繼續上路使用。

然而，報廢車輛因為使用年限時間長，機件嚴重老化損壞，車輛操作穩定性等大大降低，上路行駛存在極大的安全隱患。網友批「相關人員應該抓起來判刑」、「良心怎麼過得去啊」，也有人嘲諷「別到頭來又動了誰的蛋糕，又慢慢沉入海底。」

央視的報導引起熱議後，東海縣官方稱已成立聯合調查組，連夜開展現場調查處置。目前，已對涉案人員和商戶立案調查，封存涉案物資，下一步會全面排查整治。

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