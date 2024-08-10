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赴加留學生自稱被精神控制40天 幫騙子騙父母26萬

中國新聞組／北京10日電
圖為涉事留學生和「嚴警察」的聊天記錄。（取材自新華日報）
圖為涉事留學生和「嚴警察」的聊天記錄。（取材自新華日報）

加拿大某高校中國留學生林野（化名），近日在南京市江心洲某小區口述留學期間遭詐諞經過，指自己被詐騙集團精神控制40天，幫騙子騙了父母26.8萬元（人民幣，下同，約3.74萬美元）。

上觀新聞報導，林野說，加拿大時間2024年4月8日，他接到一通自稱是加拿大某通訊公司的工作人員的電話，說他的手機號涉嫌向加拿大居民發布騷擾短信，如果調查屬實將會影響個人紀錄進而影響學業。「對方提供了辦理異常手機號的IP地址--長沙黃花國際機場的加拿大通訊商櫃台，並稱可以為我直接轉接長沙警方報案。那一刻起我就掉進了一個專門針對中國留學生的詐騙陷阱裡，並且匪夷所思地被精神控制了40天。」

林野說，轉機後，一個男性聲音說自己叫嚴斌，並報出警號。他說這是刑事案件，很多留學生有類似經歷，所以開通了線上筆錄的特殊渠道。接下來「嚴警察」讓他下載Zoom軟件共享屏幕稱將全程錄像，他看到影視劇裡常見的公安局的場景，那無比逼真的短短幾秒讓他徹底相信了對方的身分。做完筆錄後不久，「嚴警察」語氣嚴厲地質問他是否認識李恩，「說我名下有一張銀行存摺在2023年11月份有大筆資金入帳與李恩相關。並稱李恩曾是中國某銀行高管，因攜款潛逃被抓獲，專案組就設在長沙市公安局」。

林野說，「在嚴警察口中，我涉嫌洗錢268萬元，公安機關將聯繫加拿大警方將我遣送回國接受調查。」還警告案情重大，所有信息都要保密。同時要求他要一直在Zoom中點開錄音和共享屏幕，除睡眠外每兩個小時匯報一次自己的行蹤，「至此，詐騙分子實現了對我的精神控制」。

林野說：「過了近兩周，有一天嚴警察突然說相信我是清白的，但是專案組的檢察官胡永超仍執意將我遣返回國。」4月20日，「胡檢」和他「單獨談話」，以嚴厲的語氣說，考慮他的學生身分，只需要繳納涉案金額的十分之一作為保證金，即26.8萬元，就可以暫不遣返。「嚴警察」讓他偽造了一封助教招募函要交保證金的信息發給了父母，「父母萬萬想不到從不撒謊的我居然配合騙子一起騙他們，因此向親朋好友借了錢，在5月8日匯給我27萬元人民幣」。

圖為相關聊天記錄。（取材自新華日報）
圖為相關聊天記錄。（取材自新華日報）

林野說，他將26.8萬元在5月9日分三次打入「嚴警察」提供的帳戶。直到5月14日暑假回國，「嚴警察」稱將派一個特別行動組解決他的事情，但前提是要去兩個公安分局或派出所拍攝自己進出的視頻，需含門頭、國徽等內容。「事後回想，當初我在視頻中看到的公安局畫面可能就是這樣來的」。 

因為被警察阻止，林野並沒有拍攝成功，直到5月18日「嚴警察」不再回復他的信息，他才如夢初醒。直到現在，案件仍未告破，他們家的損失也沒追回。

加拿大 中國留學生 遣返

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