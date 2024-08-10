我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

共享電單車入駐紐約法拉盛 居民嫌

河南2女童光著身子路邊玩 父失業母精障 家中5孩 全網關注

中國新聞組／北京10日電
網友發現兩個小女孩光著身子在街道上玩耍。(取材自瀟湘晨報)
網友發現兩個小女孩光著身子在街道上玩耍。(取材自瀟湘晨報)

近日，一段河南省駐馬店市新蔡縣櫟城鄉梁莊村兩小孩光著身子在街道上玩耍的視頻，引起網友關注。該家庭家中有五個小孩，父親無穩定工作，每月收入幾百元；母親有精神障礙，每天外出撿瓶子。

瀟湘晨報報導，視頻拍攝者李先生介紹，他7日經過梁莊村時，注意到街上有兩個兩歲左右的小女孩光著身子玩耍。「我從鄰居那裡了解到，這戶家裡有五個孩子，父親白天在外打工，母親有精神障礙。當地政府、愛心人士有對其幫扶，但小孩缺少照顧。」他看到小孩沒人照顧，很是心疼，便買了一些吃的送了過去。拍攝視頻也是希望對他們有所幫助。

視頻發布後，引發網友關心，「有沒有地址，給她們寄點衣服，家裡兩個孩子已經長大，太多衣服沒地方放」，「不僅沒衣服，可能也沒有人照顧」，「不管出於什麼心情，不要讓不法分子鑽空子」，「太可憐了」。

女童爸爸、50多歲的施先生說，家中有五個小孩，且其無穩定工作，每月收入幾百元，愛人有精神障礙，每天外出撿瓶子。「有個18歲的大兒子，12歲的女兒，6歲的孩子，兩個兩歲的雙胞胎女兒。」

施先生兒子表示，他今年高中畢業，準備上大專。為了減輕家裡負擔，上個月他外出打工，靠家裡12歲的妹妹照顧弟弟妹妹。「等上學後，我也會做一些兼職，盡量減輕家裡負擔。」

櫟城鄉政府工作人員介紹，該家庭是當地建檔立卡扶貧戶，政府及社會力量經常給予救助。新蔡縣民政局工作人員表示，他們也將進一步了解相關情況，給予幫扶。

網友發現小女孩光著身子在街道上玩耍。(取材自瀟湘晨報)
網友發現小女孩光著身子在街道上玩耍。(取材自瀟湘晨報)

河南

上一則

赴加留學生自稱被精神控制40天 幫騙子騙父母26萬

延伸閱讀

才21歲…「最帥少林武僧」搭網約車出事喪命 網友不敢相信

才21歲…「最帥少林武僧」搭網約車出事喪命 網友不敢相信
富士康河南招工 仲介稱2周進廠5萬人

富士康河南招工 仲介稱2周進廠5萬人
煞車失靈？特斯拉「車頂維權」終審 西安女判賠7萬 河南女、封男也敗訴

煞車失靈？特斯拉「車頂維權」終審 西安女判賠7萬 河南女、封男也敗訴
河南洛陽偃師三輪摩托車 走紅海外

河南洛陽偃師三輪摩托車 走紅海外

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸