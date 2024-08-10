河南2女童光著身子路邊玩 父失業母精障 家中5孩 全網關注

網友發現兩個小女孩光著身子在街道上玩耍。(取材自瀟湘晨報)

近日，一段河南 省駐馬店市新蔡縣櫟城鄉梁莊村兩小孩光著身子在街道上玩耍的視頻，引起網友關注。該家庭家中有五個小孩，父親無穩定工作，每月收入幾百元；母親有精神障礙，每天外出撿瓶子。

瀟湘晨報報導，視頻拍攝者李先生介紹，他7日經過梁莊村時，注意到街上有兩個兩歲左右的小女孩光著身子玩耍。「我從鄰居那裡了解到，這戶家裡有五個孩子，父親白天在外打工，母親有精神障礙。當地政府、愛心人士有對其幫扶，但小孩缺少照顧。」他看到小孩沒人照顧，很是心疼，便買了一些吃的送了過去。拍攝視頻也是希望對他們有所幫助。

視頻發布後，引發網友關心，「有沒有地址，給她們寄點衣服，家裡兩個孩子已經長大，太多衣服沒地方放」，「不僅沒衣服，可能也沒有人照顧」，「不管出於什麼心情，不要讓不法分子鑽空子」，「太可憐了」。

女童爸爸、50多歲的施先生說，家中有五個小孩，且其無穩定工作，每月收入幾百元，愛人有精神障礙，每天外出撿瓶子。「有個18歲的大兒子，12歲的女兒，6歲的孩子，兩個兩歲的雙胞胎女兒。」

施先生兒子表示，他今年高中畢業，準備上大專。為了減輕家裡負擔，上個月他外出打工，靠家裡12歲的妹妹照顧弟弟妹妹。「等上學後，我也會做一些兼職，盡量減輕家裡負擔。」

櫟城鄉政府工作人員介紹，該家庭是當地建檔立卡扶貧戶，政府及社會力量經常給予救助。新蔡縣民政局工作人員表示，他們也將進一步了解相關情況，給予幫扶。