天降氣象砲彈 砸斷雲南婦右腿 消雹作業產生「啞彈」

女子被空中掉下的炮彈砸斷腿昏迷（視頻截圖）

近日有自稱家在雲南昭通彜良縣洛旺鄉雲豐村的網友稱，8月5日傍晚，家裡院子突然天降一顆砲彈，砸斷正在幹農活母親的右腿，經送醫救治，母親右腿截肢，且仍昏迷在重症監護室治療，他懷疑是隔壁四川省筠連縣氣象局放的一枚高射砲造成，要求給個說法。官方對此一度回應「不能說」，昨稍晚才承認砸中網友母親的是人工消雹作業時產生的「啞彈」。

奔流新聞報導，該村民發布視頻表示，8月5日傍晚，自家院子裡突然掉下來一顆砲彈並且砸中他的母親，母親右腿當場被砸斷致截肢。從他發布的監控視頻可以看到，有兩個村民正在院落中幹農活，突然一聲巨響，伴隨一陣煙塵，空中有物體墜落，隨後兩位村民看向旁邊，此時母親已被砸到，當場痛得大叫。現場照片顯示，墜落物為黑色圓柱體。

該村民表示，母親還在昭通市第一人民醫院重症監護室治療，呈昏迷狀態，情況十分糟糕，而且醫療費 用十分高昂，「母親右腿已經截肢，這次意外對我們家帶來了巨大的悲痛。當天，隔壁四川省筠連縣氣象局放了一枚高射砲，我要求筠連縣氣象局給我和我的家人一個說法。」

界面新聞報導，四川省筠連縣氣象防災減災中心後來發布通報，雲南昭通彜良縣洛旺鄉雲豐村有金屬物墜落，造成一民房受損、一村民受傷。經調查，該金屬物為8月5日筠連縣蒿壩鎮人影作業砲點開展人工消雹作業時產生的「啞彈」，屬於意外事件。