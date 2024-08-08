昆山醫拚業績？要患者至少消費7000元 院方否認

昆山虹橋醫院是個愛嬰醫院，這家醫院主推的是分娩套餐。(取材自網頁截圖)

近日有網友表示，蘇州昆山虹橋醫院工作人員，竟要求醫師讓患者消費到7000元，引發關注。對此院方表示，「沒有這樣的事情，消費都是根據患者的情況」。昆山市衛健委則表示：進一步核實。

大皖新聞報導，該網友發布一張群聊名為「HQ醫師群」的聊天截圖顯示，一位名為陳某某的人員發消息，「這個月再單體低於7000，都滾蛋別做了。」上述消息發布後，有網友留言詢問是哪家醫院？發布者說是昆山虹橋醫院。

對此，昆山虹橋醫院辦公室工作人員表示，醫院要求醫師讓每名患者消費到7000元是不可能的，「沒有這樣的事情，消費都是根據患者的情況。」該辦公室工作人員還說，上述群聊中的陳某某已從該醫院離職。陳某某不是醫師，此前在醫院辦公室負責行政方面的工作。

據報導，消息一傳出，不少網友討論，「醫師也要拚業績，太心累了」「都一樣，我們這邊公立醫院都是這樣」「醫院才是最掙錢的地方，實錘了」「其實這個很正常，就是業內說的次均費用。」