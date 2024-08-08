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人人影視字幕組創辦人重獲自由 稱清空所有數據

記者陳湘瑾／即時報導
中國知名盜版影音平台「人人影視字幕組」創始人梁良（即梁永平）表示已重獲自由。（取自微博）
中國知名盜版影音平台「人人影視字幕組」創始人梁良（即梁永平）表示已重獲自由。（取自微博）

中國知名盜版影音平台「人人影視字幕組」2021年2月因侵權被查，14名成員被捕，創始人被判處有期徒刑三年六個月，罰款150萬(人民幣，下同，約20萬美元)。創始人梁良（即梁永平）5日在人人影視的社群平台上表示已重獲自由，並清空了所有數據。

據紅星資本局6日報導，「人人影視字幕分享」、「人人聊影視」等帳號5日在各大社交媒體同步發布影片。自稱人人影視創始人的梁良（即梁永平）表示，人人影視是他一手做起來、也是他一手毀掉的，經過三年半的教育和反思，深刻意識到自己的問題和錯誤，也為自己帶來的不良影響向公眾道歉。

梁良透露已重獲自由約一個月的時間，之前一直忙著找回、清理從前的東西，「數據全部恢復出來了，看到這些數據，我內心也是感慨萬千，收集了十幾年的資源……很可惜自己都沒有版權，所以我盯著屏幕看了蠻久，最後還是果斷地把數據全部清空了。這些硬件其實也沒什麼用，現在想把它處理掉。」」

梁良表示，和字幕組成員討論後，接下來會更新幾期影片，講述人人影視如何成立、發展壯大，在不同時期經歷怎樣的轉變、做出什麼選擇，為什麼會有這樣的結果等內容。目前梁良在社群媒體上發布影片販賣之前留下的主機、服務器和硬碟等。

這則影片發布後，網友們紛紛留言表示，「活著就好，感謝那麼多年無私奉獻」、「謝謝人人多年付出的心血。我從普通觀眾到字幕組志願者，那些資源成為了回憶，你們為無數人打開的信息和文化之窗不會關上」、「沒必要說認識到什麼錯誤。如果大家有合法的渠道去看不會沒人去，真正的原因懂得都懂。最初沒有你們，連我可能都不知道這個世界真正是什麼樣子」。

根據公開資料，人人影視最初是一個以分享、交流、學習為宗旨的外國影視節目非專業字幕組，於2006年年正式建立獨立論壇，並逐漸成為知名影視站點之一。2021年2月，上海警方發布通報稱，經過為期三個月的偵查，上海警方破獲「人人影視字幕組」特大跨省侵犯影視作品著作權案，涉案金額超1600萬元，查處涉案公司3家，查獲作案用手機20部和電腦主機、服務器12台。

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