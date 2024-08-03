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名校碩士替換功德箱二維碼盜竊 網友：中國法學生就業現況

中國新聞組／北京3日電
某名校法學碩士正在替換功德箱的二維碼。（視頻截圖）
某名校法學碩士正在替換功德箱的二維碼。（視頻截圖）

陝西寶雞警方近日破獲一起功德箱竊案，犯案的是某名校法學碩士。據警方調查，這名男子將寺廟功德箱上的二維碼替換成自己的，香客們只要掃碼捐錢，就都進了他的帳戶裡，他已以此手法在多地寺廟犯案，盜竊了3萬多元人民幣。警方怒斥他聰明過頭，法學碩士不要做這種小偷小摸的事。網友們也諷「當代法學生就業現況」，「學法窮成什麼樣子了要實名制犯罪」。

「法學碩士替換功德箱二維碼盜3萬多」話題今上了微博熱搜並引起熱議，截至今天中午，閱讀量已近2千萬。

據寶雞警方發布的案情細節，這名法學碩士經在四川、重慶、陜西等三地的多個寺院盜竊錢財3萬多元，而且在四川和重慶盜竊得逞，但在陜西法門寺盜竊時被抓獲。

這名大學生寺廟盜竊鎖定的目標，不是重要文物，而是每個寺院設置的功德箱裡的錢財。他看功德箱旁邊沒有人的時候，悄悄撕掉寺院官方功德箱上的二維碼，而把自己的二維碼粘貼上面，臨走時候，還跪拜了3下。

竊嫌替換功德箱的二維碼後還跪拜了3下。（視頻截圖）
竊嫌替換功德箱的二維碼後還跪拜了3下。（視頻截圖）

如此一來，一些香客參觀，因為很多人不帶現金，就掃功德箱上的二維碼「隨喜」，結果這錢就「叮噹」進入了這個名校大學生的錢包裡了，而且他通過這種手法，已經盜竊了3萬多元。警方已經抓捕了這名名校大學生，而且把贓物截獲，涉及四川和重慶的一些寺院盜竊的錢財，也聯繫到相關寺院返還。

對此，網友們紛紛批評「還是個法學碩士，到底在學校裡學什麽？」，「要是缺錢的話，自己自力更生賺錢，不要做這種小偷小摸的事」，「當代法學生就業現況」，「法學碩士只能證明其畢業了，不能證明其學到了真本領，這個專業，學不好就失業了」，「這是實名制犯罪」，「學法窮成什麼樣子了」。

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