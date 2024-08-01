警告民族文學 中國官員：寫西藏，不能寫成獨立喜馬拉雅文化圈

中國國家民委主任潘岳，最近在民族政策上的表述是，針對民族文學寫作發出警告，要求「不能越寫越遠」。（取自中國國家民委官網）

中國在民族文化政策上，近年強調「鑄牢中華民族共同體意識」，而對於文化的多元性，近期深受中國民眾的關注，影視劇「我的阿勒泰」也勾起民眾對牧區的嚮往，但主管民族事務的最高官員、中國國家民委主任潘岳再度重申了中國不依循西方民族理論與文化多元主義論述的立場。他也就民族文學與影劇創作強調，「寫西藏，怎麼獨特都可以，但不能寫成獨立的喜馬拉雅文化圈」，其他寫作也一樣，「絕不能越寫越遠，脫離史實與一體」。

中國國家民委官網2日刊出潘岳在第十三屆全國少數民族文學創作駿馬獎評委會第一次全體會議上的講話，潘岳強調，「中華文學既有天然的多元特色，又有明確的一體意識」。

他指出，有人會說，有了差異性、多元性才會有文學的豐富性。「但豐富性不能隻來自於單一民族，更要來自於不同區域不同民族不同文化的交往交流交融，更要來自於從差異尋求共同、從多元凝聚一體的歷史進程」。

潘岳表示，近幾十年來，「受西方民族理論與文化多元主義影響」，包括中國在內的全球發展中國家的文學界出現了一個怪象，「作家們都從總體性、時代性中退卻，更加關注差異性、特殊性」。他認為，「文化多元主義原本是保護弱勢文化的『栅欄』，走向極端便成了畫地為牢的『藩籬』，造成文化間的彼此敵視和排斥」。

據此潘岳提到，中國「文化多元一體」道路與西方「文化多元主義」道路不同。

他更警告，「如寫西藏，怎麼獨特都可以，但不能寫成獨立的喜馬拉雅文化圈」，因為真實的歷史是古代西藏在最強大的時候也是向東看的；寫西域的別忘了他們歷史上絕大部分時間向東看，寫南方族群的別忘了他們歷史上一直向北看，寫北方族群的也別忘了他們歷史上一直向南看。「絕不能越寫越遠，脫離史實與一體」。

他還特別點名指出，「有一部反映藏族牧民虔誠轉山朝拜的電影，說的是宗教信仰的力量塑造了藏民的物質精神世界，殊不知修好朝拜路的正是中國共產黨 ，修繕好布達拉宮與上千座寺廟的，以及修編好大藏經的也是中國共産黨。爲什麽只盯住某一個切片呢？」

他批評，國際上一些人大打「民族牌」，「試圖分化裂解中華民族共同體」，與民族文學相關的是，「一系列學術性的錯誤史觀影響中國文學界的認知，比如刻意製造『漢與非漢』的對立、『遊牧與農耕』的對立、『內亞與中國』的對立；說滿蒙藏回不是中華民族；說雲南貴州廣西是自古以來『反抗國家』的無主之地。國內出版的一些民族歷史書籍往往受此影響，民族文學創作也受此干擾。對錯誤史觀不加以甄別，必會影響文學藝術創作」。

他還表示，「在美西方的強大輿論打壓下，我們民族團結故事被歪曲成『民族同化』，民族地區現代化發展被歪曲為『資源掠奪』，民間文化傳承保護被歪曲為『文化滅絕』。如果我們不奮起創造新的敘事，中華民族的故事就將被定格在這些謊言之上」。