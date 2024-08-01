我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

中國女中介疑在紐西蘭遭殺害 一年後在農田淺墓穴找到遺體

中國新聞組／北京1日電
紐西蘭警方人員在事發現場。（取材自紅星新聞）
紐西蘭警方人員在事發現場。（取材自紅星新聞）

2023年7月19日，一名中國女中介Yanfei Bao（包燕飛，音譯）在紐西蘭基督城（中國譯「克賴斯特徹奇」）工作期間離奇失蹤。時隔一年後，包燕飛的遺骸，於當地時間7月30日早上在一處私人農田中的淺墓穴裡被找到。據調查，包燕飛曾說要給一個客戶打電話後不久就失聯。當地警方已逮捕一名53歲男子，並提出了謀殺指控。 

據紅星新聞報導， 當地時間7月30日下午3點，紐西蘭基督城中央警察局的新聞發布會上，偵探督察尼古拉說，遺體是在位於林肯區域的私人農田當中一處約15厘米深的淺墓穴中發現。這片區域之前警方已搜尋，大約6至8周前獲得了新線索，所以派出60多人再次回到這裡搜尋，持續一個半小時後找到了遺骸。

「找到她的屍體確實給我們帶來了一些安慰。我們如釋重負。」尼古拉說，參與調查的警察「都感受到了巨大的壓力」。尼古拉稱，警方已經將找到遺骸的消息告訴了包燕飛的家屬，他們「非常震驚，非常難過」。

本月包燕飛失蹤一周年之際，她的丈夫保羅曾通過警方發布一份聲明表示，得知妻子遺骸被找到之後，「這將為我們提供一定程度上的安慰，讓我們能夠進行最後的告別……失去包燕飛對於我們整個家庭來說，是毀滅性的打擊，而女兒在面對失去母親這個殘忍的事實時，表現出了難以置信的堅韌」。

尼古拉透露，包燕飛的遺骸於當地時間7月31日進行屍檢。警方已在去年逮捕了一名53歲男子，並提出了謀殺指控，本案預計將在今年10月開庭。

44歲的包燕飛是基督城當地的一名房產中介。2023年7月19日下午，本應去接女兒放學回家的她卻沒有出現在學校，家人隨後報警。警方稱，包燕飛最後身影出現在2023年7月19日上午10:30的基督城威格拉姆地區，其丈夫稱，當時她正在敲一所房子的大門準備推廣業務。

不過，她的一名朋友金女士（音譯）稱，包燕飛曾在當天11點左右通過微信「提到了一個潛在客戶」在諮詢匯率等問題，她說要給「那個人打電話」，然後就失去了音訊。

警方當晚在威格拉姆的易洛魁廣場發現了包燕飛的銀色轎車；兩天後在距離其最後出現地點約7公里外的一處高速公路上找到了她的手機。警方從大量公眾信息過濾出一輛車牌號為DPH101的銀色三菱轎車涉重嫌，

去年7月，這輛汽車的車主、一名時年52歲的男子被指控綁架包燕飛並出庭。法庭文件稱，該男子「未經包女士同意，非法將其帶走，並意圖將她關起來」，隨後他被批准暫時匿名並還押候審。警方證實，這名男子於2023年7月22日在基督城機場被捕，當時他正試圖逃離紐西蘭，沒有隨身攜帶任何行李。

微信 匯率

上一則

疑AI合成作品攝影比賽獲獎 評審坦承：肉眼看不出來

下一則

巴奧／何詩蓓100自由泳0.01秒險勝奪銅 兩屆4牌 港將第1人

延伸閱讀

巴奧／美國女橄戲劇性奪銅 中國也創歷史獲第6 紐西蘭衛冕

巴奧／美國女橄戲劇性奪銅 中國也創歷史獲第6 紐西蘭衛冕
紐西蘭天然氣短缺 能源產業苦哈哈

紐西蘭天然氣短缺 能源產業苦哈哈
70年調查 20萬紐西蘭人曾遭照護機構虐待 這類人最多

70年調查 20萬紐西蘭人曾遭照護機構虐待 這類人最多
20萬紐西蘭人遭照護機構虐待 多為原民毛利人

20萬紐西蘭人遭照護機構虐待 多為原民毛利人

熱門新聞

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

2024-07-27 06:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45
中國商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》。（圖／取自中國網）

境外人員赴中人潮增 7部門通知：旅宿業者不能「拒接待」

2024-07-26 12:25

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金