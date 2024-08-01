中國女中介疑在紐西蘭遭殺害 一年後在農田淺墓穴找到遺體

紐西蘭警方人員在事發現場。（取材自紅星新聞）

2023年7月19日，一名中國女中介Yanfei Bao（包燕飛，音譯）在紐西蘭基督城（中國譯「克賴斯特徹奇」）工作期間離奇失蹤。時隔一年後，包燕飛的遺骸，於當地時間7月30日早上在一處私人農田中的淺墓穴裡被找到。據調查，包燕飛曾說要給一個客戶打電話後不久就失聯。當地警方已逮捕一名53歲男子，並提出了謀殺指控。

據紅星新聞報導， 當地時間7月30日下午3點，紐西蘭基督城中央警察局的新聞發布會上，偵探督察尼古拉說，遺體是在位於林肯區域的私人農田當中一處約15厘米深的淺墓穴中發現。這片區域之前警方已搜尋，大約6至8周前獲得了新線索，所以派出60多人再次回到這裡搜尋，持續一個半小時後找到了遺骸。

「找到她的屍體確實給我們帶來了一些安慰。我們如釋重負。」尼古拉說，參與調查的警察「都感受到了巨大的壓力」。尼古拉稱，警方已經將找到遺骸的消息告訴了包燕飛的家屬，他們「非常震驚，非常難過」。

本月包燕飛失蹤一周年之際，她的丈夫保羅曾通過警方發布一份聲明表示，得知妻子遺骸被找到之後，「這將為我們提供一定程度上的安慰，讓我們能夠進行最後的告別……失去包燕飛對於我們整個家庭來說，是毀滅性的打擊，而女兒在面對失去母親這個殘忍的事實時，表現出了難以置信的堅韌」。

尼古拉透露，包燕飛的遺骸於當地時間7月31日進行屍檢。警方已在去年逮捕了一名53歲男子，並提出了謀殺指控，本案預計將在今年10月開庭。

44歲的包燕飛是基督城當地的一名房產中介。2023年7月19日下午，本應去接女兒放學回家的她卻沒有出現在學校，家人隨後報警。警方稱，包燕飛最後身影出現在2023年7月19日上午10:30的基督城威格拉姆地區，其丈夫稱，當時她正在敲一所房子的大門準備推廣業務。

不過，她的一名朋友金女士（音譯）稱，包燕飛曾在當天11點左右通過微信 「提到了一個潛在客戶」在諮詢匯率 等問題，她說要給「那個人打電話」，然後就失去了音訊。

警方當晚在威格拉姆的易洛魁廣場發現了包燕飛的銀色轎車；兩天後在距離其最後出現地點約7公里外的一處高速公路上找到了她的手機。警方從大量公眾信息過濾出一輛車牌號為DPH101的銀色三菱轎車涉重嫌，

去年7月，這輛汽車的車主、一名時年52歲的男子被指控綁架包燕飛並出庭。法庭文件稱，該男子「未經包女士同意，非法將其帶走，並意圖將她關起來」，隨後他被批准暫時匿名並還押候審。警方證實，這名男子於2023年7月22日在基督城機場被捕，當時他正試圖逃離紐西蘭，沒有隨身攜帶任何行李。