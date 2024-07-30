鴨綠江上游發生有紀錄來最大洪水 倒灌吉林臨江市區

7月24日開始，吉林臨江遭遇強降雨。29日，臨江市區因受暴雨 天氣影響，發生鴨綠江等河流洪水 倒灌、內澇等嚴峻險情。目前當地已對多個小區進行停電，電力公司正在開展復電搶修。吉林省氣象服務中心發布的消息顯示，此輪降雨過程趨於結束，但30日夜間開始吉林省或將迎來新一輪的強降水。

北京青年報報導，臨江市位於吉林省東南部，鴨綠江中上遊。因近期受強降水影響，鴨綠江臨江段水位持續上漲。7月28日凌晨2時，鴨綠江發生今年第二號洪水。之後，臨江市水利部門發布洪水紅色預警，研判可能出現重大洪澇災害。到了28日12時35分，臨江站水位333.93米，流量9950立方米每秒。松遼委水文局28日下午1時升級發布鴨綠江臨江段洪水紅色預警。

水利部松遼水利委員會29日發布消息，受近期降雨影響，第二松花江、鴨綠江、東遼河、牡丹江接連發生編號洪水，其中鴨綠江上遊江段發生有實測紀錄以來的最大洪水。據預測，本輪降雨過程將持續至29日，局部可達70～80毫米。

據「臨江發布」29日消息，臨江市區因受暴雨天氣影響，發生鴨綠江等河流洪水倒灌、內澇等嚴峻險情。

臨江市居民楊先生說，因為下雨，鴨綠江水位快速上漲。雨停後，鴨綠江水位稍有回退，但看著仍比正常水位高出很多。他有一個冷庫距離鴨綠江有幾公里，但洪水一來，冷庫也被沖毀了。他所在村子的村民已經轉移到地勢更高的山上暫時居住。山下的村民已經撤走了。「昨天大水漫過，信號也受較大影響，電話經常打不出去。」