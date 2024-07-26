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江西縣委書記遭舉報 涉性侵女下屬

記者陳湘瑾／即時報導
江西省上饒市萬年縣委書記毛奇。（取自新黃河）
江西省上饒市萬年縣委書記毛奇。（取自新黃河）

江西省上饒市萬年縣委書記毛奇，近日被人網上實名舉報涉嫌性侵女下屬引發關注。據江西省紀委省監委網站26日晚發布消息，江西省萬年縣委書記毛奇涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受江西省紀委省監委紀律審查和監察調查。

自稱萬年縣退休教師的李長柳25日在網路上發布實名舉報影音，他指毛奇利用職權長期猥褻性侵他的女兒李佩霞。他表示，女兒是該縣上坊鄉前黨委書記，根據女兒留下的錄音文件顯示，李佩霞今年5月23日與毛奇發生爭執，並稱要去省紀委監委舉報毛奇，卻在3天後被萬年縣紀委帶走留置至今，同時帶走留存毛奇涉犯罪證據的電子設備。

江西省上饒市委聯合調查組25日發布通報指出，關注到網上有關舉報萬年縣委領導毛某信息後，市委高度重視，立即成立聯合調查組進行調查覈實，調查情況將及時向社會公布。

李長柳26日晚間在接受新黃河記者專訪時透露，出於自我保護的考慮，他目前人不在江西，上饒市委聯合調查組26日上午特意趕到外省與他見面。李長柳向調查組詳細反映自己掌握的相關證據情況，並得到調查組「會公正公平認真調查」的承諾。

李長柳表示，「調查組人員讓我把微博上的舉報帖子刪掉，我沒有正面回應。」他很感謝網民和媒體的監督，不然事情可能不會引發這麼大關注。然而目前在微博上已經搜尋到李長柳的個人頁面。

關於毛奇在被實名舉報隔日主動向組織交代問題，許多中國網友紛紛質疑明明是被舉報，卻被寫為主動交代，加上目前已經搜尋不到李長柳的微薄頁面，有網友便表示，「估計可能要不了幾天，舉報視頻就看不到了。」

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