女博士生控性騷擾、強制猥褻 人民大學副院長遭撤職

中國人民大學文學院博士生王迪實名舉報人大文學院副院長王貴元(圖)性騷擾。(取材自微博)

中國高校再爆性醜聞。中國人民大學文學院博士生王迪發布一則長達近一小時的視頻，實名舉報其博導、人大文學院前黨委書記兼副院長王貴元教授2022年5月21日性騷擾 及強制猥褻，並要求與她發生性關係。王迪反抗後，兩年來不斷遭到報復及威脅不讓她畢業。校方在第一時間調查核實後，撤銷其教師資格，解除聘用關係。

北京日報指出，王迪在影片中出示錄音和聊天紀錄作為證據，聲稱願承擔相應法律責任，要求依法依規懲治這名狼師，同時更換指導教授。多家媒體均報導這則新聞，並公布這名王姓教授全名與相片。

中國人民大學文學院博士生王迪(圖)實名舉報人大文學院副院長王貴元性騷擾。(視頻截圖)

據美國之音報導，接下來，王迪分「最直接錄音證據」、「按時序講解錄音及聊天記錄中的重點內容」、「完整無剪輯錄音文件及其他證據」三部分，詳細呈現王貴元兩年來對她的性騷擾及威脅的過程。

截至22日晚，她的貼文已獲得220萬個贊，許多用戶留言支持，「品行不端的人不配當老師」、「希望真的能嚴肅處理公平處理」、「人民教師怎麼能做出這種德不配位的事」。

檢舉影片發布後，人民大學火速作出回應；新京報報導，中國人民大學22日晚通報，針對王貴元涉師德失範行為的舉報信息，學校高度重視，第一時間成立專門工作組，連夜開展調查核實。

接著人大在微博 發布最新情況通報：經調查舉報情況屬實，決定開除王貴元黨籍，撤銷教授職稱，取消研究生指導教師資格，撤銷其中國人民大學教師職位任職資格解除聘用關係。同時，報請上級教育行政部門撤銷其教師資格，並將問題線索依法反映給相關機關。

中國人民大學強調，下一步將以此為鑑、舉一反三，全面加強師德師風長效機制建設，營造風清氣正的育人環境。