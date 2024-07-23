內鬥結束？輿論壓力？「經股東協商」宗馥莉重回娃哈哈管理層

宗馥莉宣布請辭公司職務數日後，重回娃哈哈管理層，外界猜測集團內鬥結束。（取材自微博）

中國食品飲料龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶後今年初離世，公司疑似陷入內鬥，日前傳出被視為接班人的宗慶後獨生女宗馥莉辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，引起熱議。但事隔數日情況急速轉變，娃哈哈22日晚間發出聲明指出，為確保公司的平穩健康發展，經各股東友好協商，宗馥莉決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。

對於辭職原因，宗馥莉稱是因為父親宗慶後去世後，娃哈哈的部分股東對其經營管理的合理性提出質疑，致使她無法繼續履行對公司的管理職責。辭呈中明顯能感受她的不滿，外界質疑辭職是她被股東們「逼宮」。也有知情人士爆料，宗馥莉已經與這些股東博弈持續了一個多月。

綜合第一財經、北京商報報導，娃哈哈在22日聲明稿寫道，「娃哈哈乘載著我們的夢想和動力，也得到了社會各界的關心和支持，為確保公司的平穩健康發展，經各股東友好協商，宗馥莉女士決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。感謝近期社會各界和媒體的關注，並對占用媒體資源表示歉意。再次感謝大家長久以來對娃哈哈信任和支持！」

隨著宗馥莉回歸，背後的意義更令人矚目。中國食品產業分析師朱丹蓬表示，「第一大股東國資說話算數，認可了宗馥莉，加上這個關鍵節點，所以一錘定音」。

知名危機公關專家、福州公孫策公關合夥人詹軍豪表示，娃哈哈的這份聲明，很顯然是受到網路輿論爭議過大而做出的決定。網路輿論在現代商業環境中扮演愈來愈重要的角色，不僅影響消費者的購買決策，也對企業高層的決策產生間接壓力。

詹軍豪表示，從品牌角度來看，娃哈哈作為一個歷史悠久的國家品牌，其穩定性和持續發展對於維護品牌形象和市場地位至關重要。股東可能意識到，在網路輿論的放大鏡下，任何高層變動都可能被解讀為不穩定的訊號，進而影響消費者對品牌的信任度和購買意願。因此，為了確保公司的平穩健康發展，避免不必要的市場波動和品牌形象受損，股東們可能選擇支持宗馥莉繼續履行管理職責，以此度過此次輿論危機。