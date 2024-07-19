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每天直播10小時吃東西 網紅猝死腹部嚴重變形

記者陳湘瑾／綜合報導
吃播網紅潘曉婷近日在直播中，因過度進食猝死。（取材自微博）
吃播網紅潘曉婷近日在直播中，因過度進食猝死。（取材自微博）

吃播網紅潘曉婷近日在直播中因過度進食猝死，其生前曾挑戰極端吃播，然而極端挑戰最終讓身體難以負荷。驗屍報告顯示，潘曉婷的腹部嚴重變形，胃中塞滿未消化的食物。她的猝死，成為吃播文化中的一個極端案例，也引發網路直播行業監管的廣泛討論。

香港媒體與網易報導，潘曉婷原本是一名普通服務員，在看到同學通過吃播賺取不少收入後決定投身吃播。起初，她的觀眾不多，然而隨著時間推移，她逐漸獲得關注度，也能拿到一定金額的直播打賞或觀眾送的禮物。

隨著粉絲數增加，潘曉婷開始嘗試各種極端的吃播挑戰，吃掉數公斤甚至超過十公斤的食物。她每天都要在直播間堅持十多個小時不間斷吃東西，並且盡量在每頓飯中吃掉十多公斤食物。

父母曾告訴她「你真的不能再這樣了，知道這樣對身體有多大傷害嗎？」也有觀眾提醒「你已經吃太多了，不要再吃了。」但是，潘曉婷沒有理會觀眾的提醒繼續狂吃，結果因暴食導致胃出血住院，甚至在出院後第二天就又開啟新一輪狂食模式。

據光明網報導，2021年11月底，國家發展改革委等四部門發布「反食品浪費工作方案」，強調要嚴格食品浪費相關信息監管。其中提到，禁止廣播電台、電視台、網路影視音服務提供者製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目或者影視音內容。

然而受流量變現的經濟利益驅動，許多媒體在2023年底觀察到，被明令禁止的大胃王吃播又重回到社群媒體，這些主播一般在晚上11時以後上線，在吃播的同時推銷產品或植入廣告。澎湃新聞指出，此前便有一位30歲主播因長期在直播中食用高熱量、高油脂食物，導致突發腦溢血去世。

猝死 社群媒體 香港

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