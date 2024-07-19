巴奧／中國游泳隊抵法10天 被藥檢200次 「換美國隊早投訴了 」

中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴黎奧運 26日開幕，中國游泳隊藥檢爭議不斷。中國游泳國家隊營養師于良發文表示，中國游泳隊前往法國十天，全隊31名運動員被國際興奮劑檢測 組織（ITA）查了近200次，過去一年來「蛙王」覃海洋、「蝶后」張雨霏和李冰潔接受的檢查最頻繁，一人的檢查次數相當於四到五名外國奧運冠軍的總和。

澎派新聞報導，于良在微博發文稱：「來法國正好十天，這十天裡，我們31名運動員除了訓練、倒時差，還累計被ITA查了接近200人次興奮劑，平均每天接近20人次，每人平均被查五至七次。早晨6點還沒睡醒就來了，中午午休也來，沒辦法只能在酒店大堂沙發休息，晚上9點多還來要一直熬到下半夜。」

過去一年，張雨霏頻繁接受藥檢。(新華社)

于良說：「這幾天下來我和幾個檢察官也都混熟了，其中一個和我說，你們查的確實太多了，不過我們也沒辦法，都是上面給我們的檢查計畫，我不敢想像中國運動員和你們工作人員的配合度這麽好，如果換做其他隊伍，你知道我說的是誰（美國隊），他們早就嚷嚷受不了，然後到處投訴了。」

事實上，過去一年時間，中國游泳運動員接受興奮劑檢測次數遠超過國外運動員。新華社報導，根據世界泳聯公布的2023年興奮劑檢查數據就能看到，「蛙王」覃海洋、張雨霏和李冰潔三位「泳士」接受的興奮劑檢查最頻繁，一人的檢查次數相當於四到五位外國奧運冠軍的總和。

東京奧運兩金得主張雨霏去年總共接受了43次國內國際興奮劑檢查，包括27次賽外和16次賽內檢查；與她同項目的加拿大女子100米蝶泳奧運冠軍麥克尼爾的檢查總次數則是11次，包括7次賽外和4次賽內檢查。瑞典 奧運冠軍舍斯特倫的數字是十次，含七次賽外加三次賽內。

覃海洋2023年的興奮劑檢查數字達到46次，包括24次賽外和22次賽內。而英國「蛙王」皮蒂的全年檢查數字為九次，全部來自賽外飛行檢查。擅長女子中長距離自由泳的「棒棒冰」李冰潔則接受了42次興奮劑檢查，含24次賽外和18次賽內。同項目的美國「多金王」雷德基的檢查數字為11次，包括六次賽外和五次賽內。