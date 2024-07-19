動了核心利益、侵占「國有資產」? 娃哈哈副董宗馥莉請辭

娃哈哈創辦人宗慶後之女宗馥莉宣布請辭公司職務，不再參與娃哈哈經營管理，引發市場震撼。（取材自澎湃新聞）

中國食品飲料龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶後今年初離世，獨生女宗馥莉接掌集團，最新消息指宗馥莉辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務。據財聯社報導，多名知情人士指出，宗馥莉請辭消息屬實，主要是關於股權問題。

網傳一封宗馥莉署名「致娃哈哈集團全體員工的函」，指部分股東對其經營管理娃哈哈集團的合理性提出質疑，令她無法繼續履行管理職責。因此，決定自即日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。

宗馥莉的辭職信提及的「部分股東」，似乎指的是基層工會聯合委員會。一名娃哈哈經銷商負責人稱，「本來宗馥莉和娃哈哈集團股東、高層一直在博弈和談判，主要是關於股權問題，我們知道這個事已經一個多月了，現在（談判）沒談好。」

綜合媒體報導，此前還有一封網傳的舉報信稱「宏勝集團總裁宗馥莉侵占娃哈哈集團巨額國有資產」，舉報人信中指出，宏勝集團是宗馥莉100%實控的中外合資企業，在宗慶後去世前，一直是娃哈哈集團的代工廠。宗慶後過世後，宗馥莉在業務上通過轉移訂單、轉移利潤 甚至轉移資產的手段，把原屬於國有持股的娃哈哈集團權益轉到她自己的宏勝集團，達到侵吞國有資產的目的。

一名接近娃哈哈的經銷商表示，娃哈哈內鬥確實嚴重，但對方拒絕提供更多信息。一名娃哈哈內部員工則說，宗馥莉的改革「動了核心利益」，包括舉報信中所說的「娃哈哈訂單被轉移至宏勝集團」。

對於舉報信，娃哈哈和宗馥莉方面未予以回應。杭州市上城區國資委宣傳部門18日表示，「關於宗馥莉辭職和舉報信，我們目前也正瞭解和核實相關情況。」

娃哈哈由宗慶後於1987年創辦，總部位於浙江杭州，為中國知名食品飲料大廠。宗慶後今年2024年2月25日因病辭世後，即由其獨生女宗馥莉出任娃哈哈法定代表人等職務。

從當時的股權結構看，娃哈哈集團第一大股東為杭州上城區文商旅投資 控股集團有限公司，持股占46%。該公司先後由上城區財政局、上城區國資委、上城區國有資本運營公司100%控制，為杭州上城區國資獨資。宗慶後本人持有娃哈哈集團29.4%股權，為第二大股東，娃哈哈職工持股會則持有剩餘24.6%股權。