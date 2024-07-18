婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

河南 一25歲男子近日在節目哭訴稱，他剛辦完婚禮，原以為娶回美嬌娘，沒想到婚後才發現女方隱瞞年齡，今年已經50歲，甚至她的兒子年齡都比自己大；更讓他崩潰的是，女方婚後不回家，還發信息說「我不缺兒子，我找的是一個頂天立地的男人」，讓他被騙還要受辱。小伙遭遇讓全網笑翻，有人同情，也有人質疑小伙「不看身分證就結婚是圖啥？」

綜合沂蒙晚報、網易報導，河南商丘這名男子剛舉行完婚禮，還在新婚蜜月期，就連哭帶嚎的求助到了「百姓調解」目，直哭訴自己「受騙了」。他自稱，其與相戀的女友拍完了婚紗照，婚禮也舉行了，本以為可以享受新婚生活了，卻發現自己女友比自己大了整整25歲，對方甚至稱她的兒子年齡都比他還大，讓他崩潰痛哭。

男子向「百姓調解」節目哭訴。（視頻截圖）

最讓男子難受的是，女方婚後告知完男子這些事後，就再也沒回過家了。他傳信息給對方，獲得回覆是：「我有兒，我不缺兒子，我找的是一個頂天立地的男人。」

男子的「遭遇」被報導披露後，讓網友們炸鍋，紛紛仔細觀察並評價男子妻子的照片：「這看起來保養的確實很不錯啊」，「怪不得小伙迷糊，看起來確實年輕又漂亮」，「這是凍齡的『美女』？把小伙子凍的心寒了」，「這放大看，盡是化妝都難以掩蓋的皺紋，和不平整的皮膚，怎麼看都是大媽感」，「這是詐騙」，「騙人的最高境界了…太牛逼了…」。

男子與妻子的結婚照。（視頻截圖）

不少網友則忍不住笑翻：「對不起小伙，我真是忍不住笑了，誰讓你不看身分證就把事情辦了，笑死我了」，「看來不止女生，男孩子在外也真的要好好保護自己呀」，「女大三抱金磚，換算下來，你直接抱了8.1塊金磚啊，別太難過了」，「無所謂，直接連升三級喜當爺爺」。

也有人質疑男子是不是看對方有錢，就連身分證都不看先結婚再說，結果貪小便宜反吃大虧，聰明反被聰明誤。還有網友懷疑整起事件的真實性，認為可能是拚湊的情節，不是真有其事。