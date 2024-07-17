河南南陽暴雨1天頂1年降雨量 水深及腰、毀糧食

河南省連日降下極端暴雨。(取材自X平台)

河南 省連日降下極端暴雨 ，南陽市出現單日683.5毫米的破紀錄降雨量，1天下了將近1年的量，多地淹水嚴重，水深及腰。河南民眾無奈說，上個月大旱，為作物澆水費盡苦心，結果「現在大澇，糧食泡在水裡」。另外，受長江三峽水庫洩洪影響，湖南洞庭湖水位復漲，防汛形勢再度嚴峻。

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綜合媒體報導，16日凌晨開始，南陽盆地遭遇極端強降雨，南陽、周口、許昌等地出現特大暴雨，最大降雨量出現在南陽社旗縣大馮營，若按15日3時至16日3時統計，大馮營降雨量達到683.5毫米；最大每小時降雨量高達148.3毫米，大幅打破紀錄。

據中國中央氣象台，15日9時至16日8時，中國降雨量前十名，河南就九席，其中，南陽社旗以418.6毫米居全國第一。其後，河南社旗氣象站數據未再更新，氣象局回應稱，當地觀測站被淹被雷擊，正在搶修中。

河南省防汛抗旱指揮部對南陽啟動防汛一級應急回應。未來2天，河南南部和東部仍將有暴雨。截至16日9時，河南已有7座大型水庫、22座中型水庫出現超汛限水位，相繼啟動洩洪。接下來，災情恐雪上加霜。

網傳影片顯示，南陽市社旗縣部分道路積水嚴重，路邊停放的車輛輪胎幾乎完全淹沒。還有市民表示，有路段積水已深至腰部。家住在河南省社旗縣三里橋村的鄭女士說：「還沒見過這麼大的雨，家中老人說快與七幾年那次的大暴雨不相上下了。」

「上個月大旱，大家吃住都在地裡，一天澆幾遍水，結果現在又大澇，糧食泡在水裡。」鄭女士家中共 有十畝地，麥收過後用來種植紅薯、玉米。「看著糧食浸泡在水中，說不出來的沉痛。」她無奈地嘆氣表示。現在一樓差不多全被淹沒。

南陽市大部分區域停電。南陽市宛城區官莊鎮的居民張女士表示，15日早晨，一樓全部進水到腰深。網友則感嘆：「年年暴雨都破紀錄，河南的排水系統到底行不行？」

當地應急管理局人士介紹，青台村是南陽受災較為嚴重的區域。內鄉縣藍天救援隊隊長徐曉指出，村內水最深處已經超過一米五，現在只能依靠衝鋒舟反覆進村，通過呼喊的方式進行搜救。

河南網友醒來發現家裡進水了，感覺床漂在水上。(視頻截圖)

另據湖南省岳陽市錢南垸前線指揮部獲悉，16日6時團洲垸內水位31.99米，較決口合龍時（水位33.08米）累計下降1.09米。