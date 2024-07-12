我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

加州華女100元測基因 測出百分之百華人基因惹質疑

校園高利貸成間諜利器 國安部：大學生被逼竊取國家秘密

中國新聞組／北京12日電
國家安全部披露間諜用校園貸逼迫大學生竊取國家秘密案細節。（取材自微信）
國家安全部披露間諜用校園貸逼迫大學生竊取國家秘密案細節。（取材自微信）

校園貸讓許多中國年輕人陷入無底洞圈套，近年還成間諜利器。據國家安全部今天披露案件，境外間諜李明為刺探中國國家機密，誘惑國家重點科研單位人員安致和的兒子安勇，以高額利息申請了2萬元人民幣校園貸，安勇無力償還，只好聽從李明要求前往其父所在單位拍攝涉密文件「抵債」。 

據國家安全微電影「看不見的風景」講述，安勇是某重點高校攝影系學生，由於貪圖虛榮，花費大量資金購買高端器材造成日常開銷嚴重超支，禁不住誘惑以高額利息申請了2萬元校園貸，深陷套路無力償還。臨近畢業，放貸人李明要求安勇「兼職抵債」，殊不知李明及其背後的森山均是境外間諜情報機關的人員。 

安勇的父親安致和是中國重點科研單位的工作人員，所接觸的文件和課題涉及國家機密。森山的目標十分明確，就是通過校園貸脅迫安勇前往其父所在的單位拍攝涉密文件，並以安勇父子的前途和名譽要挾安勇父親與其合作，意圖盜取國家機密。所幸安勇拍攝的文件未涉及機密實質內容。

在經過內心的煎熬與複雜的思想鬥爭後，安致和最終選擇撥打12339國家安全機關舉報受理電話。由於安致和主動報告情況，並與兒子安勇一起積極配合國家安全機關開展相關工作，及時阻止了境外間諜人員竊取國家秘密的不法圖謀，避免造成不可挽回的重大損失，國家安全機關對安致和、安勇父子進行了嚴肅的批評教育，依法不予追究刑事責任。

國家安全部表示，境外間諜情報機關通過校園貸，以高息壓力、暴力催債、威脅恐嚇等方式，逼迫、威脅貸款學生為其竊取國家秘密；國家安全機關雷霆出擊，堅決維護國家安全。

間諜 貸款

上一則

助記者追蹤油罐車弊案 中國平台下架貨車軌跡查詢功能

延伸閱讀

舊金山大學生到中國訪學 布里德歡送：盼成為形象大使

舊金山大學生到中國訪學 布里德歡送：盼成為形象大使
澳洲將成立特別小組 加強打擊間諜威脅

澳洲將成立特別小組 加強打擊間諜威脅
中國「國安執行法」七一新規上路：以反間諜之名 擴大查驗電子設備

中國「國安執行法」七一新規上路：以反間諜之名 擴大查驗電子設備
17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30
圖為7月6日在湖南省岳陽市華容縣團洲垸拍攝的洞庭湖大堤決口現場。（新華社）

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

2024-07-06 10:09
女道士在網上秀出自己的清涼照片。(取材自X平台)

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

2024-07-04 09:30

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
營收僅為好市多一半 山姆俱樂部要用這種方法趕上

營收僅為好市多一半 山姆俱樂部要用這種方法趕上