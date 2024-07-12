校園高利貸成間諜利器 國安部：大學生被逼竊取國家秘密

國家安全部披露間諜用校園貸逼迫大學生竊取國家秘密案細節。（取材自微信）

校園貸讓許多中國年輕人陷入無底洞圈套，近年還成間諜 利器。據國家安全部今天披露案件，境外間諜李明為刺探中國國家機密，誘惑國家重點科研單位人員安致和的兒子安勇，以高額利息申請了2萬元人民幣校園貸，安勇無力償還，只好聽從李明要求前往其父所在單位拍攝涉密文件「抵債」。

據國家安全微電影「看不見的風景」講述，安勇是某重點高校攝影系學生，由於貪圖虛榮，花費大量資金購買高端器材造成日常開銷嚴重超支，禁不住誘惑以高額利息申請了2萬元校園貸，深陷套路無力償還。臨近畢業，放貸人李明要求安勇「兼職抵債」，殊不知李明及其背後的森山均是境外間諜情報機關的人員。

安勇的父親安致和是中國重點科研單位的工作人員，所接觸的文件和課題涉及國家機密。森山的目標十分明確，就是通過校園貸脅迫安勇前往其父所在的單位拍攝涉密文件，並以安勇父子的前途和名譽要挾安勇父親與其合作，意圖盜取國家機密。所幸安勇拍攝的文件未涉及機密實質內容。

在經過內心的煎熬與複雜的思想鬥爭後，安致和最終選擇撥打12339國家安全機關舉報受理電話。由於安致和主動報告情況，並與兒子安勇一起積極配合國家安全機關開展相關工作，及時阻止了境外間諜人員竊取國家秘密的不法圖謀，避免造成不可挽回的重大損失，國家安全機關對安致和、安勇父子進行了嚴肅的批評教育，依法不予追究刑事責任。

國家安全部表示，境外間諜情報機關通過校園貸，以高息壓力、暴力催債、威脅恐嚇等方式，逼迫、威脅貸款 學生為其竊取國家秘密；國家安全機關雷霆出擊，堅決維護國家安全。