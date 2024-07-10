「房思琪」有聲書藏AV不雅音效 中國出版商道歉下架

房思琪的初戀樂園。(取材自大河網)

在喜馬拉雅、QQ音樂等平台上架的有聲小說「房思琪的初戀樂園」日前被網友曝光，在主角遇性侵害時，背景多了類似AV影片的抽插音效。由於該小說作者林奕含已經過世，出版該有聲書的磨鐵圖書緊急下架、道歉，仍被網友批評「消費逝者」，將嚴肅文學當小黃文經營。

大河網報導，有網友發現，「房思琪的初戀樂園」有聲書中，在女主角房思琪被性侵的情節時，其背景音使用極其低俗、不雅的音效，引發巨大爭議，對此，磨鐵文學發布「道歉聲明」，表示已第一時間下架相關音頻並進行重新審查。

磨鐵圖書表示，「房思琪的初戀樂園」有聲書是由天津悅響文化傳播有限公司接受委託製作的，在收到製作文件後，公司未對全部音頻文件進行嚴格細致的審核，只有局部抽查檢驗，才導致了這一嚴重後果。磨鐵圖書發布聲明稱，「正在對此事發生的原因進行追查，也會進行內部整改，對內部審核責任人進行追責。在此向各位讀者鄭重承諾，我們將會杜絕發生此類事故。」

另據中國新聞網報導，「房思琪的初戀樂園」首次出版於2017年2月，有聲書改編自同名原作，講述13歲的房思琪被補習班老師性侵的故事。在該有聲書的第7集、第8集和第13集中，存在不雅背景音問題，悲傷的情節卻被配以色情、低俗的音效，引發公憤。不少網友批評，「平時題材娛樂就算了，這種很血淚的也要嗎？」「你們有什麼資格這樣消費逝者，有什麼資格把逝者經歷的苦難性化」。

2017年，當時年僅26歲、「房思琪的初戀樂園」作者林奕含自縊身亡，出版社公開其父母的聲明，進一步證實作者本人即為小說中女主角的原型。