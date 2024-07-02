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中國油罐車被踢爆 剛卸完煤油就直接裝食用大豆油　

記者林宸誼／即時報導
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）

中國的油罐車運輸產業近期遭追蹤踢爆，罐內裝載液體包羅萬象，包括糖漿、大豆油等食用液體，甚至會運送煤油等化工類液體。部分油罐車為節省開支，在更換貨運輸物時，往往不願清洗罐體，甚至是剛卸完煤油就直接裝食用大豆油，造成食用油被殘留的化工液體汙染。

新京報報導，根據追蹤顯示，寧夏回族自治區靈武市的寧東能源化工基地，擁有中國最大的煤油項目，可將煤炭經高溫高壓等工序達到「化煤成油」的效果，生產出液蠟、白油等化工產品。

由於產量大，該基地外往往停滿油罐車等待運輸，一名司機透露，油罐車一般分為危化品和普貨罐車，「煤油產品，例如像液蠟、白油這些，明火點不著，不屬於危化品，普貨罐車就能運。」

經過追蹤，一輛載有煤油的油罐車到達和北秦皇島卸貨後，就前往周邊的食用油生產基地，在沒有清洗的情況下，滿載著「大豆油」再次啟程前往天津。

一名油罐車司機表示，以前運食用油的油罐車一般空車返回，以天津到西安為例，最早單程運費報價都在每噸人民幣400元以上，現在降到人民幣200元左右。

由於近兩年油罐車增多，競爭加深，油罐車運輸價格也降了不少，逼迫許多油罐車不得不在返程時想辦法配貨，在這樣的情況下，許多罐車就將目光放到了煤油上，「卸貨地周邊很難配貨，一般有什麼就裝什麼，這幾年寧夏那邊煤油運輸需求也大。」

運輸食用油的油罐車不僅做不到專車專用，許多油罐車為了節省成本，甚至連罐體都不清洗。「單次洗罐的成本少則人民幣3、500，多則人民幣8、900。」一名罐車司機透露，由於普貨罐車經常換貨運輸，每次洗罐也是一筆不小的開支，因而許多油罐車在換貨運輸時，選擇能省則省。

此外，食用油廠的把關也令人擔憂。一名油廠工作人員指出，在油罐車來裝油時，罐體需要保持乾淨整潔，工人在裝油前會驗罐。不過多名司機卻提到，這間公司驗罐時並不嚴格，「一般先看洩油口，把那裡擦乾淨就行，如果是熟人經常來，那就更好辦了。」

中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，煤油主要是碳氫化合物，內含不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成分，對人體有健康風險，「吃得愈多則毒性愈大，苯或氨基苯成分較多時，還可能影響造血功能。」

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