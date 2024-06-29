用「山河破碎」形容貴州喀斯特地貌 東方甄選主播道歉

引發爭議的直播截圖，當時直播間同時在線人數高達1萬人。（取材自深圳晚報）

中國直播帶貨平台「東方甄選」近日又出包。主播石明則因在直播中用「山河破碎」描述貴州地形，致貴州文旅刪除了所有東方甄選相關視頻。另一名人氣主播頓頓在直播間公開表達對公司公關部門的不滿引發爭議還衝上微博 熱搜第一。東方甄選直播間粉絲量近30天已跌掉30萬。

據深圳晚報報導，6月22日，東方甄選主播石明走進貴州肇興侗寨，本想與遊客共賞山水之美，卻不料說了一句「山河破碎」形容地貌，再加之對高溫 與蜘蛛的調侃，反而讓這次文旅宣傳變成了勸退遊客的「反向操作」。 有網友發現，貴州文旅官方迅速刪除了與東方甄選相關的所有視頻。

石明6月29日在微博對此回應時表示，在準備資料時確實閱讀到了一些同樣的表述，在直播講到地形時，順口選用了這個詞語，完全沒有多想，更沒有「別有用心」或者「刻意為之」；當時是邊走邊講，無法看到評論區的反饋，也沒能及時更正說明，此處更加嚴謹的表達應為「地表破碎」。由於用詞不當表達不嚴謹對很多人造成的困擾，其向公眾致歉。

「山河破碎」源自文天祥的詩句：「山河破碎風飄絮，身世浮沈雨打萍。」是形容國土淪陷、四分五裂和破敗不堪的詞語。

對此，網友們紛紛湧入評論區，掀起了一片熱議：「啥文化啊」，「喀斯特地貌一般叫地表破碎。。用山河這個詞感情色彩太重」，「可以誇風景美誇的詞總多吧，非要說破碎」，「作為曾經老師， 這麽不嚴謹麽？」。

另據澎湃新聞報導，6月26日，在東方甄選美麗生活直播間，人氣主播頓頓公開表示，「我覺得這個公司比較惱火的一點是現在很多事情不跟主播商量，開號不跟主播商量，出了什麽互聯網的事情後，公關部門怕這怕那，這不管那不管，我很長一段時間覺得公司挺好的，這段時間是真有一點失望」，並稱自己對公司內部的管理，「我好像使不上力了」。

東方甄選直播間後來在6月27日停播一天，6月28日照常開播，尚未在直播間內看到頓頓。頓頓曾為新東方英語老師，精通英語、法語、日語，擅長詩詞，是東方甄選旗下主力主播之一，之前也被稱為東方甄選的「顏值擔當」。東方甄選公關部門暫無回應。

對此，網友們大都支持頓頓，紛紛留言：「這是把主播氣啥樣了」，「實話實說，道出了很多內部問題」，「辭職吧」，「都一樣，哪個單位的領導都不會把員工當人」。不過也有網友批評稱，這行業就是流量掛帥，不排除這波吐槽也有這樣的成分。

據報導，整個6月份，東方甄選持續因內部人員的言論引發爭議與股價波動，6月初股價曾連續三天下跌，市值蒸發超過30億港元。東方甄選直播間的粉絲量近30天已跌掉30萬。

另據新浪科技，多項數據顯示，東方甄選帶貨能力正在下滑。灰豚數據顯示，東方甄選在3個月內直播總銷售額較前3個月下滑超36%，總觀看人數下滑超37%，場均觀看人次下滑超36%。