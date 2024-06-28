上海迪士尼1設施被吐槽「滂臭」 網友：手洗了5遍還有味兒

圖為上海迪士尼樂園雷鳴山漂流項目。（取材自新聞晨報）

上海入梅以來，不少人被黃梅天的潮濕、異味困擾。一些遊客反映，近期玩上海迪士尼 樂園「雷鳴山漂流」等遊玩項目，玩完手上沾有明顯是潮濕捂臭掉的臭味，「就像一股酸酸的腳臭或者奶酪的臭味」，疑從扶手和安全帶而來，且臭到洗手五遍還有味兒，引起網路熱議。上海迪士尼則堅稱這是「消毒水味」，目前未進一步處理，引來網友不滿。

「滂臭滂臭的雷鳴山漂流……」「雷鳴山漂流的扶手，洗手液洗五遍還有味兒」「這是迪士尼最臭的地方了吧……」新聞晨報報導，近日，社交媒體上出現一些吐槽雷鳴山漂流有臭味的帖子，引起網友共鳴。網友重點反映雷鳴山漂流「臭」的部位，主要是扶手和安全帶：「扶手真的巨臭，絕了！」 「安全帶和握把臭得我原地升天。」 ……

記者觸摸安全帶感覺潮濕黏膩。（取材自新聞晨報）

遊客小粒（化名）說，她6月21日剛去過雷鳴山漂流，當天下著小雨，她注意到安全帶、扶手的臭味，向工作人員反映三次，「他們都統一回答是『消毒水』。」這個回答讓她難以置信：「因為很明顯是潮濕捂臭掉的那種味道，很臭，沾在身上、手上味道很難散去。」網友們還提到，熱門的「七個小矮人礦山車」項目也出現了臭味。

6月25日下午，記者來到上海迪士尼樂園雷鳴山漂流項目實地體驗，當天幾乎下了一天的雨，又悶又潮，觸摸到安全帶時感覺十分潮濕，有些粘膩，把摸完安全帶的手心放到鼻子前一聞，一股混合著汗味、餿味的難以形容的刺鼻氣味直衝鼻腔。漂流船中間的圓形扶手也有類似味道，同艘船上其他幾名遊客表示也聞到了一股臭味，並表示一下船就要找衛生間洗手。

圖為漂流船上的扶手。（取材自新聞晨報）

記者以遊客身分詢問一旁引導的工作人員這是什麽氣味，工作人員表示：「就是天熱捂出來的味道，手上的味道可以洗掉的。」記者在洗手池用洗手液清洗了兩遍，還是能隱約聞到漂流船上帶下來的異味，洗到第三遍，才基本聞不出臭味。「七個小矮人礦山車」項目的扶手由類似海綿的材質包裹，但也吸了水，比較潮濕，還有些黏，仔細一聞也的確有些異味。

圖為七個小矮人礦山車的扶手。（取材自新聞晨報）

6月26日，記者先以遊客身分撥打迪士尼官方客服熱線反映「雷鳴山漂流」安全帶、扶手的異味情況，客服表示會及時向具體項目管理人員確認。記者又向上海迪士尼樂園媒體郵箱發送正式採訪提綱，確認臭味產生的原因、園區平時的清潔消毒等情況，截至發稿，尚未收到上海迪士尼樂園的正式回覆郵件。