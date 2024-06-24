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ST宇順老董反對…女兒沒當上董事 富爸爸告公司

中國新聞組／北京24日電
ST宇順股東林萌不滿自己與女兒沒選上董事，狀告公司，圖為ST宇順公司大樓。（ST宇順官網截圖）
ST宇順股東林萌不滿自己與女兒沒選上董事，狀告公司，圖為ST宇順公司大樓。（ST宇順官網截圖）

ST宇順公司股東林萌因為自己及90後學霸女兒林楊威進駐ST宇順董事會的提案，遭到上市公司臨時股東大會的否決，在3月7日向院遞交了「起訴狀」起訴公司，請求判決撤銷公司相關董事會、臨時股東大會決議並由公司承擔本案全部訴訟費用。

證券時報報導，林萌出生於1966年，直接持有ST宇順2070.6萬股股票（持股比率為7.39%），為公司第二大股東；2013年度，ST宇順以現金和發行股份的方式購買林萌等持有的深圳市雅視科技100%股權，林萌由此成為公司重要股東。截至目前，林萌所持上述股票市值超人民幣6200萬元（約854萬美元）。

林楊威1994年出生，畢業於波士頓大學，簡歷顯示，她擔任抖音視界有限公司薪酬福利績效專家。

據報導，林萌在起訴理由中指出，ST宇順召開第五屆董事會第29次會議、第五屆董事會第30次會議及2024年第一次臨時股東大會進行董事會換屆選舉，他提出的選舉林萌、林楊威為非獨立董事的議案均未通過，ST宇順控股股東上海奉望實業有限公司提名的9人當選董事。

在他看來，上述會議決議從一開始就排除了非上海奉望推薦候選人當選董事的可能，剝奪了他的董事席位，嚴重侵害了他的權益，因此請求撤銷上述董事會決議及臨時股東大會決議。

「林萌當時依其董事及股東身分參與了案涉的董事會、臨時股東大會等會議，並行使了表決權。」上市公司則回應表示，公司將積極應訴，維護公司及全體股東的合法權益。

報導指出，按照計畫，上市公司擬於今年1月16日召開臨時股東大會對上述董事會換屆事宜進行審議，在會議召開前夕，林萌提議將選舉林萌、林楊威為公司董事的議案提交上述臨時股東大會進行審議。

然而，林萌、林楊威父女的董事候選人資格遭ST宇順第五屆董事會以「1票同意，1票反對，2票棄權」否決，唯一的一張同意票來自林萌。公司時任董事長周璐投了反對票，她表示不確定林萌和林楊威有足夠時間、精力和能力作為董事承擔上市公司的相關工作。

雖然ST宇順第五屆董事會對林萌的提議並不認可，但其同意將林萌的臨時提案提交股東大會審議，不過，林萌的計畫最終還是落空。

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