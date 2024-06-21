我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在復旦畢典打院長的台生 「品德不合格」不能念北大研究所了

藉租屋歧視 華人房東挨告 保險經紀提醒：勿輕易拒絕有心人士提問

湖南衡陽中學生被同學刺傷、醫療費沉重 父跳江失蹤 當局調查

中國新聞組／北京21日電
劉父疑似跳江地點。(取材自極目新聞)
劉父疑似跳江地點。(取材自極目新聞)

有網友20日發布視頻反映，湖南衡陽常寧市一名中學生在校內被同學刺傷，一個月後，其父親不堪重壓跳江失蹤至今。常寧市相關部門工作人員回應稱，當地政府非常重視這起連環悲劇，正在展開調查。

極目新聞報導，該視頻指出，其親屬劉某成的兒子劉某軍就讀於常寧市某中學。5月17日晚，劉某軍在上晚自習時，被一名同班同學用刀連續刺傷十幾刀，身受重傷。劉某軍先是被送到當地一所醫院治療，此後被父親劉某成帶到長沙治療。面對兒子高昂的醫療費，加上家中老人身體不好，壓力重重的劉某成跳入湘江，至今仍失蹤。

該網友發布了劉某軍在醫院接受治療的照片，以及醫院診斷證明書。一份由常寧市人民醫院出具的診斷證明書顯示，劉某軍有腹部穿刺傷、胸部穿刺傷、失血性貧血等狀況。另一份CT診斷報告顯示，劉某軍「提示脾臟破裂並脾周及盆腔積液」。

據報導，劉某成女性家屬20日稱，19日晚6時50分許，劉某成在長沙某景點附近跳入湘江，現在還沒有找到。

劉某軍就讀中學工作人員表示，不清楚其被刺傷的事情。常寧市教育局辦公室工作人員也表示，自己不太清楚此事。

常寧市泉峰街道辦工作人員介紹，他聽說當地一個調解中心曾參與劉某軍被刺一事的調解工作。報導說，多次致電泉峰派出所和常寧市公安局，電話均無人接聽。

報導指出，常寧市相關部門的工作人員20日表示，在劉某成跳江之前，當地已介入對其兒子被刺傷一事的協調。劉某成跳江後，當地政府非常重視此事，正在展開調查和積極處理中。

教育局 醫療費

上一則

廈門20歲女被關精神病院14年 康復了為何無法出院?

下一則

梁靜茹演唱賣「柱子票」 法院判：階梯式比率退款 最高7成

延伸閱讀

南加大:孕期跨年 自付醫療費增逾千元

南加大:孕期跨年 自付醫療費增逾千元
求職出奇招 湖南小伙在廣州地鐵站登廣告 30公司找上門

求職出奇招 湖南小伙在廣州地鐵站登廣告 30公司找上門
中國中部博覽會 簽約284項目、總投資2512億人民幣

中國中部博覽會 簽約284項目、總投資2512億人民幣
中國中部博覽會 尖端產品拚創新

中國中部博覽會 尖端產品拚創新

熱門新聞

上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋