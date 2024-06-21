湖南衡陽中學生被同學刺傷、醫療費沉重 父跳江失蹤 當局調查

劉父疑似跳江地點。(取材自極目新聞)

有網友20日發布視頻反映，湖南衡陽常寧市一名中學生在校內被同學刺傷，一個月後，其父親不堪重壓跳江失蹤至今。常寧市相關部門工作人員回應稱，當地政府非常重視這起連環悲劇，正在展開調查。

極目新聞報導，該視頻指出，其親屬劉某成的兒子劉某軍就讀於常寧市某中學。5月17日晚，劉某軍在上晚自習時，被一名同班同學用刀連續刺傷十幾刀，身受重傷。劉某軍先是被送到當地一所醫院治療，此後被父親劉某成帶到長沙治療。面對兒子高昂的醫療費 ，加上家中老人身體不好，壓力重重的劉某成跳入湘江，至今仍失蹤。

該網友發布了劉某軍在醫院接受治療的照片，以及醫院診斷證明書。一份由常寧市人民醫院出具的診斷證明書顯示，劉某軍有腹部穿刺傷、胸部穿刺傷、失血性貧血等狀況。另一份CT診斷報告顯示，劉某軍「提示脾臟破裂並脾周及盆腔積液」。

據報導，劉某成女性家屬20日稱，19日晚6時50分許，劉某成在長沙某景點附近跳入湘江，現在還沒有找到。

劉某軍就讀中學工作人員表示，不清楚其被刺傷的事情。常寧市教育局 辦公室工作人員也表示，自己不太清楚此事。

常寧市泉峰街道辦工作人員介紹，他聽說當地一個調解中心曾參與劉某軍被刺一事的調解工作。報導說，多次致電泉峰派出所和常寧市公安局，電話均無人接聽。

報導指出，常寧市相關部門的工作人員20日表示，在劉某成跳江之前，當地已介入對其兒子被刺傷一事的協調。劉某成跳江後，當地政府非常重視此事，正在展開調查和積極處理中。